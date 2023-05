Terremoto in Formula 1: salta il primo sedile!

Il primo scossone in Formula 1 sarebbe alle porte: un sedile inizia a scottare e si parla già di un possibile cambio a stagione in corso

Il campionato di F1 prosegue dopo il GP di Miami, ma a tenere banco non sono solamente le gare: si parla di un possibile colpo di scena immediato.

Il quinto GP della stagione è andato in archivio: ancora una volta, la Red Bull ha dominato incontrastata. A partire dalla pole position è stato Perez, ma è stato Verstappen a salire sul gradino più alto del podio al termine di una gara semplicemente perfetta (partendo da P9). L’olandese continua così la sua corsa al terzo Mondiale consecutivo, anche se ‘Checo’ non ha nascosto di sognare una rimonta: il messicano sta vivendo un’ottima annata e spera di poter lottare con il suo compagno di scuderia per il primato. A Miami è tornato sul podio Alonso, mentre la Ferrari ha incontrato diverse difficoltà. Intanto, però, si parla anche di questioni extra-pista.

Colpo di scena in F1: ribaltone in vista

Messo alle spalle il Gran Premio di Miami, le squadre stanno pensando al prossimo impegno: il 21 maggio andrà in scena ad Imola la sesta gara stagionale. Qui si terrà anche la seconda Sprint dopo quella di Baku e, di conseguenza, i piloti avranno due occasioni per raccogliere punti. Sarà anche e soprattutto un GP importante per i team in cerca di una svolta: oltre alla Ferrari, infatti, anche altre scuderie sono in difficoltà. Spiccano i nomi di McLaren ed Alpine, che hanno racimolato solamente 14 punti ciascuna.

Tra le sorprese negative si può inserire anche l’Alpha Tauri. La squadra di Faenza è penultima nella classifica costruttori a quota 2 punti (ultima la Williams con un punto): un bottino troppo magro considerate le aspettative ed il motore Red Bull. Per questo, secondo quanto riportato da motorsport, non è da escludere un clamoroso ribaltone: il sedile di De Vries, infatti, sarebbe molto caldo. A complicare la sua posizione c’è Ricciardo, che al momento è il pilota di scorta di Red Bull e Alpha Tauri.

Dopo aver debuttato in modo sorprendente con la Williams durante il passato campionato andando a punti, l’olandese ha raccolto la pesante eredità di Gasly. Fin qui, però, non sta andando bene: non è mai entrato in top 10 e la sensazione è che non sia scattato il feeling con la macchina. Per questo motivo, le voci su un possibile cambio a stagione in corso continuano ad aumentare.

Ricciardo sarebbe il candidato principale per un’eventuale sostituzione. Dopo delle stagioni complicate in McLaren, l’australiano è tornato in Red Bull come terzo pilota. L’ex Renault è il grande assente di questa Formula 1, ma la situazione potrebbe cambiare molto presto. De Vries, infatti, avrebbe tempo fino al GP di Barcellona per invertire la rotta.