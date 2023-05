Ufficiale, si ritira: addio improvviso nello sport

Mondo dello sport sconvolto per il ritiro improvviso di un campione: i tifosi a bocca aperta, non sarà più la stessa cosa

Maggio è un mese importante in molti sport individuali ma soprattutto di squadra, perché significa emettere i primi verdetti della stagione. Chi è ancora dentro, lavora per conquistare scudetti e coppe, chi è già fuori imposta l’annata successiva. Ed è tempo anche di decisioni importanti, con un addio improvviso al mondo dello sport che sta stravolgendo tutti.

A soli 29 anni Corniel Els, tallonatore del Benetton Rugby ha infatti annunciato il suo ritiro dal rugby giocato anche se continuerà a rimanere nell’ambiente della palla ovale. Era uno dei grandi rinforzi sudafricani per la squadra più titolate d’Italia che ha sfiorato l’impresa perdendo la semifinale della Challenge Cup (l’Europa League del rugby) contro Tolone.

In realtà però non è mai riuscito a dare il contribuito che tutti, lui per primo, immaginavano. Els era uno dei prezzi pregiati dei Bulls, squadra con sede a Pretoria, e arrivò a Treviso per dare peso nella mischia oltre che nei lanci sulle rimesse

Ma il 23 aprile dello scorso anno, per un curioso gioco del destino nella partita contro i suoi ex Bulls, uno scontro fortuito di gioco ha cambiato tutto. Corniel infatti ha riportato una concussione cerebrale con annesso interessamento neurologico periferico dell’arto superiore destro.

Già dai primi momenti tutti nello staff, ma lui per primo, hanno capito che si trattava di un infortunio molto serio. Non riusciva a muovere tutta la parte destra del corpo e solo quando è arrivato in ospedale ha ripreso a muovere le gambe ma non il braccio.

Addio improvviso nello sport: da giovane ha giocato anche con la sua nazionale

I giorni successivi sono stati quelli dei controlli medici e degli esami radiologici più approfonditi che hanno confermato la lesione di alcune radici nervose cervicali. Gli specialisti gli hanno detto che la possibilità di tornare a muovere completamente il braccio destro erano modeste, un vero choc per lui. Così è cominciata una nuova partita, quella contro il dolore con la prospettiva di dover cambiare vita.

In pratica è passato un anno, le condizioni della sua mobilità sono migliorate ma non è più in grado di scendere in campo con i compagni. Quindi ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo e cominciare una nuova vita sempre nel mondo dello sport. “Scegliere di dire addio al rugby è stato difficile, ma sapevo sarebbe successo. Non potevo sapere come questo avrebbe influenzato la mia vita”.

Els, 183 cm per 103 kg, è stato anche convocato dalla Nazionale sudafricana Under 20 giocando da protagonista il Mondiale del 2014 arrivando in finale contro l’Inghilterra dopo aver battuto in semifinale la Nuova Zelanda. Dalla stagione 2014/2015 Corniel ha cominciato con la Prima squadra dei Blue Bulls di Pretoria, prima di arrivare in Italia.

Con lui saluteranno la Benetton Treviso anche Abraham Steyn, Manfredi Albanese, Manuel Arroyo, Cherif Traore, Mattia Bellini, Matteo Drudi e Carl Wegner.