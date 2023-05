Wanda lo rifà ancora: foto bollenti

La caldissima showgirl argentina si scatena sui social con delle foto da urlo: intanto sono ricominciati i problemi con Icardi

Sebbene inframmezzati da periodi di relativa serenità, magari anche favoriti dalla distanza – la conduttrice è in Argentina per la conduzione di Masterchef, mentre l’attaccante è a Istanbul perchè impegnato nel campionato turco col Galatasaray – non c’è pace per Wanda Nara e Mauro Icardi, una delle coppie più chiacchierate del web.

Dopo la bufera di ormai un anno e mezzo fa, quando l’attaccante fu ‘pizzicato’ con la ‘China’ Suarez per un tradimento su cui però non è mai stata fatta completamente chiarezza, la bella showgirl argentina passò alle vie di fatto. Annunciando un divorzio sul quale però tornò in extremis sui suoi passi.

La riconciliazione (forse di facciata?) dal punto di vista legale non impedì a Wanda di perdere la testa per L-Gante Keloke, il giovane rapper argentino di cui la conduttrice si definì ‘innamorata’. Anzi sbandierando al vento come l sentimento fosse reciproco.

Smaltita anche questa tempesta, che sembra abbia lasciato delle ferite profonde nell’animo dell’argentina, Wanda e Mauro sono apparsi in TV insieme. Sereni e sorridenti nell’apparizione come ospite dell’ex attaccante dell’Inter nel format culinario condotto dalla moglie. Tutto a posto quindi? Macché.

Icardi, bufera di accuse e insinuazioni

Dopo essere stata immortalata per ben due volte in compagnia dell’ex marito Maxi Lopez – i due si sono recati assieme ai figli in un centro commerciale a metà aprile, per poi pranzare tutti insieme due settimane dopo – la fotomodella si è ‘goduta’ lo spettacolo della nuova bufera che ha investito il marito. Accusato di nuovi atti di infedeltà e persino dell’utilizzo di droghe leggere.

Su Instagram è andata in scena una guerra senza esclusione di colpi tra Icardi e la diva della tv argentina Moria Casàn. L’attrice lo aveva tirato in ballo per i suoi tradimenti e per la sua sottomissione a Wanda Nara, calcando poi la mano sulla relazione con China Suarez. In più, aveva messo in mezzo anche il consumo di cannabis. L’attaccante ha risposto pesantemente ricordando all’attrice un precedente arresto possesso di cocaina. Il tutto dopo aver smentito energicamente qualsvoglia infedeltà.

Poi è stato il turno dell’influencer Pochi. dell’account Instagram Gossipeame, che ha affermato di avere le prove che il calciatore avrebbe nuovamente tradito Wanda. Le nuove insinuazioni hanno mandato su tutte le furie il giocatore, che anche qui ha risposto sui social con un post al vetriolo. E Wanda? Wanda intanto si mostra più che provocante sul suo profilo Instagram.

La didascalia d’accompagno all’istantanea che la ritrae in perizoma sdraiata sul letto recita: “Se potessi dire quello che penso senza pensarci, lo farei”. Chissà a cosa si riferisce…