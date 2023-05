Colpo Juventus, scambio con il PSG: affare immediato

Sarà rivoluzione totale in casa Psg: tanti top player lasceranno Parigi per sposare un nuovo progetto avvincente, scambio con la Juventus

Il calciomercato potrebbe riservare numerosi colpi di scena sempre in casa PSG. Molte cose cambieranno nel club parigino che sta attraversando un momento delicato in campo e fuori. Tanti fischi per Lionel Messi così come le contestazioni avvenute fuori casa di Neymar: ci sarà una rivoluzione totale all’interno della rosa di Galtier, che non è nemmeno certo di restare in panchina.

Una situazione limite in casa PSG con ripercussioni che si stanno avendo anche sul rendimento in campo. Tanti campioni della formazione di Galtier saluteranno in estate: da valutare attentamente il futuro di Neymar e Messi, mentre Mbappè potrebbe continuare la sua avventura sotto la Tour Eiffel. La Juventus proverà così a centrare i numerosi obiettivi prefissati e già scritti sul taccuino del futuro direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, che dirà addio al Napoli per una nuova esperienza di spessore.

Juventus, Verratti nel mirino: che scambio da urlo!

Nelle ultime ore è stato anche aggiunto un nuovo nome alla lista dei partenti in casa PSG: possibile scambio con la Juventus per provare ad accontentare le parti coinvolte.

Secondo il quotidiano francese Le Parisien, anche Marco Verratti potrebbe fare subito le valigie per volare altrove: la Juventus è fortemente interessata al centrocampista pescarese che non ha mai giocato in Serie A. Dalla Serie B con il Pescara è volato direttamente in Francia dicendo no proprio alle proposte di Juventus e Napoli, che all’epoca volevano ingaggiare a tutti i costi il forte giocatore italiano. Da tanti anni sotto la Tour Eiffel, ora potrebbe arrivare l’ora di dirsi addio dopo i numerosi rinnovi contrattuali: qualcosa si è rotto.

Percorso inverso per Adrien Rabiot, che ha sempre richieste importanti in Premier League: il Manchester United lo vorrebbe a tutti i costi. La Juventus potrebbe pensare così ad uno cambio da urlo per accontentare tutte le parti coinvolte. Marco Verratti è stato a lungo un obiettivo del club bianconero, ma il suo trasferimento non si è mai concretizzato: ora le sue esigenze potrebbero sposarsi a meraviglie con quelle della Juventus. I discorsi saranno più chiari al termine della stagione, quando si saprà ancora dove giocherà la compagine torinese.