Esonero Pioli: un ex Juve per la panchina

Stefano Pioli potrebbe essere esonerato: a Casa Milan si valutano diversi profili, c’è anche il nome di un ex Juve sul tavolo

“Pioli is on fire“. Poco meno di un anno fa il tecnico del Milan veniva celebrato dai tifosi rossoneri addirittura con un coro ad hoc, prendendo spunto dal tormentone “Freed from Desire” di Gala. L’allenatore, infatti, aveva vinto uno scudetto completamente inaspettato, portando in trionfo il Milan tra lo scetticismo generale e facendo esplodere la piazza rossonera che quello scudetto lo aveva sfilato da sotto al naso ai cugini dell’Inter.

Poco meno di un anno dopo, è tutto cambiato attorno a Stefano Pioli. Il tecnico rossonero, infatti, non è riuscito il secondo miracolo consecutivo ed il suo Milan è in piena lotta per la qualificazione alla prossima Champions League.

In casa rossoneri si è reduci dalla brutta sconfitta nell’andata della semifinale di Champions contro l’Inter. Uno 0-2 doloroso, certamente recuperabile martedì prossimo, soprattutto se dovesse giocare Leao, ma che ha aperto ua nuova ferita in casa rossonera. Il derby perso, un altro in stagione, dopo lo 0-3 incassato nella finale di Supercoppa italiana che ha regalato il trofeo a Simone Inzaghi.

Stefano Pioli rischia l’esonero: c’è un favorito per la sostituzione

Le prestazioni del Milan, nelle ultime settimane, non hanno convinto appieno la dirigenza che, nel corso della stagione, ha anche valutato a più riprese l’esonero del tecnico, soprattutto nel momento di maggiore difficoltà coinciso con l’inizio del nuovo anno.

Le prestazioni in miglioramento ed il cammino in Champions hanno poi spostato l’ago della bilancia a favore dell’allenatore che è rimasto saldo a Milanello, pur con qualche credito in meno rispetto al passato. E così, con la stagione che si avvia alla conclusione è tempo di riflessioni a Casa Milan, anche sul futuro di Pioli.

L’incantesimo potrebbe essersi rotto ed in caso di mancato approdo in finale di Champions e relativa non qualificazione alla prossima edizione attraverso il campionato, potrebbe essere divorzio con l’allenatore del 19mo scudetto della storia milanista.

Già, ma chi potrebbe arrivare al suo posto? Non c’è, al momento, un unico candidato ma una rosa di papabili. Tra questi, anche un ex juventino. Si tratta di Paulo Sousa, attuale allenatore dell’allenatore della Salernitana che ha fin qui svolto un buon lavoro in granata, con una salvezza praticamente ben salda e quasi aritmetica arrivata anche attraverso un gioco molto apprezzato, con una squadra votata all’attacco frutto di due trequartisti alle spalle di una punta.