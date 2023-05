L’annuncio che gela la Juve: sembrava fatta ma il colpo salta

Pessime notizie per il mercato estivo della Juventus: annuncio a sorpresa dal sogno di Massimiliano Allegri, ecco cosa sta succedendo

All’orizzonte il big match col Siviglia che può valere un’intera annata. Dopo l’1-1 dell’andata strappato grazie al gol allo scadere di Gatti, la Juventus di Massimiliano Allegri è chiamato ad un’impresa in terra spagnola.

Mancano ancora diverse settimane alla riapertura del calciomercato estivo ma le novità, in casa Juventus, non faticano ad arrivare. Perchè nei piani della ‘Vecchia Signora’ per il prossimo anno vi saranno non pochi cambiamenti, tanto in uscita quanto conseguentemente in entrata. In difesa partiranno a zero con ogni probabilità Alex Sandro e Juan Cuadrado anche se è a centrocampo che il ‘Conte Max’ attenderà i maggiori sforzi. E proprio in quella zona del campo, non arrivano affatto buone notizie.

Un annuncio, inatteso, può davvero aver allontanato uno dei gioielli della Serie A dal club torinese. Ai microfoni di ‘Sky Sport’ dopo la sconfitta contro l’Inter, il gioiello del Sassuolo Davide Frattesi ha lasciato importanti indizi sul suo futuro. Uno dei migliori centrocampisti del nostro calcio, sembra più prima che poi destinato a salutare il club neroverde per compiere il grande salto in un top club pronto a scommettere sulle sue qualità.

Juve snobbata: Frattesi spiazza tutti

“San Siro è uno stadio che motiva, come quelli di Roma o Napoli” – ha rivelato Frattesi snobbando, di fatto, proprio la Juventus. I rapporti tra la dirigenza emiliana e quella torinese sono eccellenti, come testimoniato dall’affare Locatelli: ma questo potrebbe non bastare.

Perchè lo stesso Frattesi si è sbilanciato su quello che potrebbe essere il suo futuro, ben lontano dalla squadra allenata da Massimiliano Allegri e dalla Serie A. “Un giorno mi piacerebbe provare l’esperienza in Premier League, mi affascina molto”. Rivelazione che sa di doccia gelata per ‘Madama’ che, dunque, potrebbe dover rifare i piani per gli innesti a centrocampo. La Juventus, si sa, perderà due pedine che hanno giocato tanto quest’anno. Leandro Paredes farà ritorno al PSG dopo il prestito mentre Adrien Rabiot, perno insostituibile per il ‘Conte Max’, è virtualmente già lontano dalla ‘Vecchia Signora’ visto che tra poco più di un mese il suo contratto coi bianconeri scadrà ufficialmente.

Si è parlato, invano, di rinnovo ed il nome di Frattesi è stato a lungo uno dei potenziali rimpiazzi del centrocampista francese. Adesso però la musica pare destinata a cambiare con lo stesso giocatore del Sassuolo attratto da altri lidi per i prossimi anni. In questa stagione agli ordini di mister Dionisi, Frattesi ha collezionato fino a questo momento 36 presenze con ben 7 gol e 2895′ all’attivo.