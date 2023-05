Brozovic alla Juventus: offerta succosa all’Inter

Marcelo Brozovic sarebbe il grande colpo a centrocampo della Juventus, arrivano nuovi indizi su un trasferimento che avrebbe del clamoroso

Il croato sarebbe l’uomo in più per i bianconeri, finendo dopo tante stagioni la sua avventura all’Inter. Beppe Marotta sta pensando così alla cessione del regista, in casa Juventus possono ora puntare con decisione su di lui.

Marcelo Brozovic è tornato in forma nel finale della stagione, ovvero proprio nel momento decisivo. La squadra nerazzurra è a un passo dal conquistare la finale di Istanbul e ha la qualificazione per la prossima… Champions League a portata di mano. Il rimpianto maggiore rimane quello di non aver quantomeno insidiato la marcia del Napoli verso lo Scudetto.

I nerazzurri hanno avuto diverse emergenze, Marcelo Brozovic nell’Inter non è stato continuo in questa stagione a causa di problemi fisici. Ora è tornato sui suoi standard e, proprio per questo, la Juve è tornata alla carica.

Brozovic-Juve, i dettagli dell’affare

L’avventura di Brozovic all’Inter è iniziata nel gennaio 2015, c’era ancora Roberto Mancini in panchina e sembrava quasi uno dei tanti capitati da Appiano Gentile. Aveva però mostrato subito quel qualcosa in più, diventando man mano un elemento indispensabile. La svolta in campo è arrivata con Antonio Conte, Brozovic è stato uno dei leader dello Scudetto e la sua mano si è fatta decisamente sentire. Ora, invece, la Juve punta Brozovic proprio per guardare nuovamente al futuro, con l’Inter che può lasciarsi convincere prendendo in contropiede le altre squadre interessate a lui, come Manchester United e Psg.

Brozovic alla Juve potrebbe essere un affare per tutti, partendo dal croato che andrebbe a ricoprire un ruolo importante nel centrocampo bianconero. Come riporta fichajes.net, il centrocampista è allettato dalla proposta bianconera, quindi ora tutto passa in mano ai nerazzurri e alle idee di mercato di Beppe Marotta, anche se difficilmente potrebbe ottenere 30 milioni di euro.

Molto più probabile uno scambio di calciatori tra le due società, del resto ci sono diversi vuoti da riempire nelle due rose e si potrebbe cercare una onclusione della trattativa in qualche modo. La base per Brozovic è intorno ai 25 milioni di euro, la Juve potrebbe proporre alcune soluzioni come Kulusevski o McKennie. L’idea dello svedese sarebbe interessante da cogliere per i nerazzurri, lì davanti rimarrà solo Lautaro e Dzeko – ma anche Lukaku ha delle chance di permanenza – servono dunque uomini offensivi che sappiano dare una svolta al gioco di Inzaghi.