Milan, finalmente la notizia che tutti aspettavano: conferma ufficiale

I tifosi del Milan possono gioire: la conferma ufficiale che tutti attendevano è finalmente arrivata, adesso cambia tutto.

La grande notizia per Stefano Pioli è giunta proprio nel momento decisivo della stagione dei rossoneri: ora non si può più sbagliare.

Nonostante la pesante sconfitta per 0-2 subita nell’andata dell’euroderby di Champions League contro l’Inter, l’universo Milan può tornare a sorridere. Infatti è finalmente arrivata la conferma che tutti aspettavano, una notizia che può cambiare e non poco l’epilogo di questa stagione dei rossoneri. Oltre a tentare infatti una clamorosa rimonta nel ritorno contro i rivali cittadini, la squadra di Pioli deve in tutti i modi conquistare un posto tra le prime quattro in campionato. Obiettivo che adesso sarà più facile da raggiungere: ecco perché.

Una delle tante motivazioni che hanno permesso agli uomini di Simone Inzaghi di dominare la sfida europea di mercoledì scorso è stata sicuramente l’assenza tra le fila dei rossoneri di Rafael Leao. Il portoghese è senza ombra di dubbio il trascinatore della squadra, l’uomo capace di cambiare le sorti di una partita con una sgasata delle sue

Le parole di Pioli sono chiare: il Milan punta tutto su di lui

Il Milan senza di lui perde tanto, e questo è un dato di fatto che si è manifestato per tutta la stagione. Nella conferenza stampa pre-Spezia però Stefano Pioli ha riacceso definitivamente le speranze di tutti i tifosi, ancora speranzosi di potersi giocare la qualificazione alla finale di Istanbul.

L’allenatore rossonero, a una domanda specifica dei giornalisti proprio sulle condizioni di Leao, ha confermato che il giocatore domenica tornerà in gruppo in modo da poter essere disponibile per la gara di martedì sera contro l’Inter. Una notizia fondamentale che segue quella dell’ormai imminente rinnovo di contratto del portoghese fino al 2028.

Nonostante infatti le difficoltà legate soprattutto alla vicenda del risarcimento allo Sporting Lisbona, l’attaccante portoghese resterà al Milan ancora a lungo. Una decisione importante che dimostra l’attaccamento del calciatore alla maglia rossonera. Pioli è pronto ad affidargli le chiavi dell’attacco, con la speranza che proprio da Leao possa arrivare quella scintilla capace di rimettere in discussione il passaggio del turno.

Ecco quindi la formazione titolare che dovrebbe scendere in campo: Maignan tra i pali; davanti a lui difesa a quattro composta da Calabria, Kjaer (in ballottaggio con Thiaw), Tomori e Theo Hernandez; Krunic e Tonali in mediana; sulla trequarti Brahim Diaz e Saelemaekers agiranno insieme al portoghese dietro all’unica punta Giroud.