FIGC, è ufficiale: penalizzazione e retrocessione per un altro club

Il mondo del calcio in Italia vive una fase molto difficile e delicata, dal momento che molti club sono in enorme difficoltà. In tal senso la FIGC ha usato il pugno duro anche con un altro club, che incassa la penalizzazione e la retrocessione. Andiamo a vedere le ultime insieme su questa vicenda.

Sono ore di straordinari per la Federcalcio italiana, che ha diverse questioni aperte ed irrisolte. Il caso più eclatante da questo punto di vista è senza ombra di dubbio quello della Juventus, sospesa tra la vicenda stipendi e quella relativa alle plusvalenze. Altro caso famoso è, ovviamente, quello della Reggina, ed in tal senso i prossimi giorni sono anche in questo caso estremamente importanti. In tal senso, però, è arrivata una decisione ufficiale che stravolge una volta di più la classifica. Penalizzazione e retrocessione per la società.

FIGC, penalizzazione per un altro club

Mai come di questi tempi la giustizia sportiva sta assumendo un ruolo centrale nel mondo del grande calcio. A tutti i livelli. Come detto in precedenza, il caso più in vista è quello della Juventus, che riceverà una nuova penalizzazione per la questione plusvalenze ed aspetta il giudizio per quanto concerne la manovra stipendi. Da non dimenticare il caso Reggina, penalizzata già duramente in Serie B.

Scendendo ancora di categorie, però, la frequenza e l’incidenza dei casi aumenta in maniera del tutto inevitabile e stavolta a farne le spese è una società con una discreta fama. L’Imolese, infatti, club che milita nel Girone B della Serie C, ha ricevuto un punto di penalizzazione, che va ad aggiungersi ai due punti già persi per la medesima motivazione, in data 6 aprile. La penalizzazione in sé non fa altro che affossare ancora di più questo club, già penultimo e retrocesso in Serie D.

Imolese, la situazione

Il club è stato sanzionato per il mancato pagamento delle ritenute Irpef nei mesi che vanno da gennaio ad agosto 2022 ed degli stipendi di dicembre 2022. La decisione in questione è stata oggetto di ricorso, per così dire, con la Corte d’Appello della FIGC che ha accolto solo parzialmente le segnalazioni della Procura Federale, aumentando, per l’appunto, la penalizzazione da due a tre punti.