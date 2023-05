Follia per Abraham: il terremoto è dietro l’angolo

La partenza di Tammy Abraham spiazza la Roma, pronta ora a incassare una maxi cifra per la cessione del suo centravanti

L’attaccante inglese ha ancora mercato e, dopo il finale di stagione, potrebbe lasciare la Roma creando così molto malumore nella piazza giallorossa e in Josè Mourinho, il quale ha sempre cercato di ottenere il massimo da Abraham.

Una vera svolta per la Roma, una cessione che potrebbe rimescolare tutta la squadra giallorossa. Tammy Abraham è tra gli attaccanti che ha più mercato, il ridimensionamento del club potrebbe andare in atto proprio con la sua partenza.

Non sarà una mossa semplice questa per la proprietà, la tifoseria non accetterebbe di buon grado la cessione dell’inglese che, pur con qualche errore sotto porta si è sempre fatto apprezzare per la sua generosità. Per altro, la Roma ha bisogno dei suoi gol, considerando le incertezze fisiche di Dybala e un incredibile zero nella casella delle reti segnate in Serie A per Belotti.

Le esigenze di bilancio (vanno realizzati 40 milioni entro giugno) ma anche le aspirazioni del calciatore possono essere una molla decisiva. La Roma due stagioni fa aveva investito con fiducia sull’inglese, un attaccante che sa tenere palla e colpire in profondità, ben integrato nel gioco giallorosso di Mourinho. E chissà che non possa essere proprio il portoghese ad allenarlo nuovamente, chiederlo per il suo prossimo top club. Opzione che avverrebbe, secondo Fichajes.net, in caso di approdo in Inghilterra, la Premier League corteggia Abraham.

Abraham via, c’è una maxi offerta

Sono addirittura sei le società in lista per avere il centravanti, la cui quotazione va dai 40 milioni di euro a salire. Ci sarà un’asta vera e propria per averlo, i club inglesi hanno bisogno di un centravanti ben rodato e Abraham tornerebbe in Premier dopo aver fatto la riserva al Chelsea, primo club interessato al suo ritorno. La clausola di un suo riscatto porterebbe una maxi plusvalenza alla Roma, i ‘Blues’ hanno una recompra da 80 milioni di euro, cifra che può essere forzata.

Il Chelsea è favorito, Abraham in Premier ha anche altri estimatori che puntano con decisione su di lui. Il Manchester United lo ritiene un’alternativa più economica rispetto ad obiettivi già seguiti, il Tottenham potrebbe sostituire Harry Kane, il Liverpool invece Firmino, mentre il Newcastle è fra le tante quella che può spendere senza farsi troppi problemi. Un ritorno in patria per Abraham, un bel problema per la Roma dal punto di vista tattico. Non sarà facile trovare un sostituto.