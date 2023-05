Messi, addio PSG: i tifosi lo hanno già scaricato

Lionel Messi è sempre più vicino all’addio al PSG: i tifosi parigini lo hanno già scaricato pubblicamente. Ecco le ultime sul suo futuro

L’attaccante argentino sta vivendo una stagione complicata a livello personale: la separazione dal club francese è ormai ad un passo.

Non è un mistero, la storia d’amore fra il PSG e Messi è durata davvero pochissimo. Accolto come un Re dopo l’addio al Barcellona, è stato presto individuato come uno dei ‘colpevoli’ del fallimento europeo della squadra francese. I tifosi, dopo l’eliminazione dalla Champions League della passata stagione per mano del Real Madrid, lo hanno contestato e fischiato.

L’annata in corso è iniziata decisamente meglio, con un rendimento superiore ed un feeling con il club che sembrava rinato. Dopo il Mondiale vinto, infatti, sembrava ormai vicinissima l’intesa per il prolungamento del contratto. Ora, però, lo scenario è completamente cambiato.

La stagione del PSG è iniziata con molte aspettative dopo l’arrivo di Galtier. Tuttavia, i parigini si ritrovano oggi a lottare solamente per la Ligue 1 e sono usciti dalla Champions League agli ottavi di finale dopo un doppio confronto alquanto negativo con il Bayern Monaco.

La piazza, come già accaduto in passato, non ha ben digerito l’ennesimo fallimento europeo e ha fatto di tutto per renderlo esplicito. Inoltre, di recente, i tifosi hanno preso di mira due giocatori in particolare: Messi e Neymar, le due superstar accusate di non aver dato tutto per la maglia.

Messi-PSG, rottura definitiva: i tifosi lo scaricano

Nel caso specifico dell’argentino, la discordia è nata in seguito all’ormai celebre viaggio non autorizzato in Arabia. La società ha deciso di sospenderlo per due settimane, ma ha revocato il provvedimento in seguito alle scuse pubbliche e alla spiegazione del giocatore. Per questo, Galtier ha deciso di schierarlo titolare in campionato contro l’Ajaccio nella vittoria con un netto 5-0. In questa occasione, però, è andata in scena la rottura definitiva fra la tifoseria e Messi.

Durante la partita, infatti, l’argentino ha ricevuto dei fischi ad ogni pallone toccato. Si è trattato di un gesto che ha di fatto certificato la fine della relazione con il PSG: la decisione di lasciare la Francia, secondo varie indiscrezioni, è già stata presa. Messi sarà svincolato e la destinazione principale pare essere il Barcellona: il presidente Laporta ha dichiarato che farà di tutto per riportarlo a casa, anche se non sarà semplice.

I catalani, infatti, hanno dei problemi finanziari non trascurabili e la strada per riavere l’argentino è solo una: una serie di cessioni per alleggerire il monte ingaggi. La priorità del giocatore è quella di rimanere in Europa, ma è anche vero che l’Al-Hilal ha già proposto un contratto da 400 milioni milioni di euro: sarà un’estate molto calda per Messi, che dovrà prendere una decisione molto importante.