Ribaltone su una super panchina di Serie A: la conferma in diretta

Nelle ultime ore ha iniziato a farsi largo una notizia che ha dell’incredibile. Una delle squadre di Serie A potrebbe cambiare a sorpresa il proprio timoniere: ecco tutti i dettagli

Dopo un lungo periodo di tira e molla, infatti, le dichiarazioni dell’allenatore hanno gettato ombre sul prosieguo del matrimonio. Adesso la dirigenza dovrà stare attenta a muoversi per tempo per bloccare un eventuale sostituto.

Il campionato italiano sta per volgere al termine. I primi due verdetti della stagione sono già arrivati e si tratta di due verdetti agli antipodi. Il Napoli di Luciano Spalletti ha matematicamente conquistato il terzo titolo della propria storia coronando una stagione di altissimo livello. Qualche giorno dopo l’aritmetica ha fatto, però, piangere i tifosi blucerchiati con il ritorno della Sampdoria in Serie B dopo dodici lunghi anni.

Il trentaquattresimo turno di Serie A è andato in archivio e, anche questa volta, ha riservato diverse sorprese. Il Milan frena ancor di più la sua corsa verso la Champions cadendo al Picco contro lo Spezia che conquista tre punti importantissimi in ottica salvezza. I rossoneri si allontanano ulteriormente dall’Inter, vittoriosa a San Siro contro il Sassuolo.

Agli albori della ripresa i nerazzurri di Simone Inzaghi sembravano aver in pugno il match grazie al tris messo a segno da Lukaku e Lautaro, con la complicità di Ruan Tressoldi. Ancora una volta, però, gli emiliani sono saliti in cattedra sfiorando una rimonta clamorosa. La reazione della squadra non è passata inosservata ed è piaciuta particolarmente al tecnico nervoerde: Alessio Dionisi.

Le dichiarazioni gettano ombre sul futuro: separazione tra tecnico e club?

L’allenatore del Sassuolo, infatti, al termine del match ha fatto i complimenti ai suoi uomini, che ancora una volta hanno dato tutto per la squadra. Nel corso della sua intervista ai microfoni di Sky Sport, però, Dionisi si è lasciato andare ad alcune dichiarazioni che hanno accesso un campanello d’allarme in casa neroverde.

Dopo essersi complimentato con la squadra, il tecnico neroverde ha voluto riprendere le parole del direttore Carnevali, il quale aveva dichiarato come il rinnovo del mister fosse più vicino. Ecco le parole di Dionisi: “Sinceramente non se rinnovo il contratto, ringrazio Carnevali per aver detto ciò. Abbiamo iniziato a parlare la scorsa settimana – prosegue Dionisi – Quando ci saranno delle conferme e delle decisioni lo saprete. Se lui ha detto così, magari sarà così“.