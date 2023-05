Contatto e chiusura: arriva Rabiot a zero

Il futuro di Adrien Rabiot è un tema molto caldo in casa Juve: il giocatore sarebbe già vicino alla chiusura con un altro club.

Il centrocampista francese è in scadenza di contratto ed è libero di trattare con altre squadre: l’accordo sarebbe già vicino.

Adrien Rabiot sta vivendo quella che probabilmente è la sua miglior stagione a livello personale. Il francese sta trovando la via del gol con regolarità ed è uno dei punti fermi di Allegri, che non rinuncia mai alla sua intensità in campo. Tuttavia, come ben noto, il suo contratto è ancora in scadenza a giugno e, ad oggi, non sarebbero stati concreti passi avanti verso il rinnovo.

Per questo motivo, si inseguono numerose voci su una sua possibile partenza in estate: secondo alcune indiscrezioni, c’è una squadra in particolare che avrebbe già avviato i contatti per chiudere la trattativa in tempi brevi.

La situazione di Rabiot è alquanto delicata. La Juve, soprattutto Allegri, vorrebbe che il francese rimanesse a Torino, ma non si tratta di una trattativa semplice.

Il giocatore, secondo varie voci, vorrebbe avere la certezza di giocare la prossima Champions League che, ad oggi, i bianconeri non possono garantire viste le imminenti sanzioni di Figc e UEFA.

Ad ogni modo, non è da escludere che le parti possano parlarsi nuovamente a fine campionato per verificare le eventuali condizioni per proseguire insieme.

Rabiot, Juve addio? Una big cerca l’accordo lampo

L’ex PSG è ovviamente già libero di parlare con altri club e di accordarsi per un trasferimento a parametro zero in estate. Secondo varie indiscrezioni, avrebbe diversi estimatori in Premier League e, proprio da questo campionato, arriverebbe la pretendente numero uno.

Come riportato da L’Equipe,Rabiot sarebbe l’obiettivo primario del Manchester United per sostituire Sabitzer, lontano dal riscatto dal Bayern Monaco. Lo juventino avrebbe anche già avuto dei contatti con Erik ten Hag e i ‘Red Devils’, i quali avevano provato a prenderlo già l’estate passata.

L’allenatore olandese sarebbe un grande estimatore del 25 bianconero, adesso avrà la possibilità di ingaggiarlo a parametro zero per rinforzare un reparto già ricco di giocatori di alta qualità come Casemiro, Eriksen o Bruno Fernandes.

A facilitare la trattativa potrebbe esserci il piazzamento in top 4 di Premier League, obiettivo alla portata dello United, il quale però dovrà difendersi dalla clamorosa rimonta che il Liverpool sta costruendo nelle ultime partite.

Le prossime settimane, dunque, saranno decisive per il futuro di Rabiot, alle prese con una decisione molto importante per il proseguimento della sua carriera. La Juve spera di trattenerlo, ma le sirene inglesi suonano sempre più forti.