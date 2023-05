Costanza, l’accappatoio si apre e la visione è da bollino rosso

L’ex velina Costanza Caracciolo con un accappatoio che si apre nei punti giusti: si perde la testa

Lei è letteralmente stupenda, 170 centimetri di altezza, bionda con occhi azzurri ed un fisico da paura. Ricordate quando la splendida Costanza Caracciolo era la velina bionda di Striscia la Notizia? Di anni, dalla sua ultima volta sul bancone del programma satirico, ne sono passati undici, ma lei è sempre pazzesca. Adesso la meravigliosa showgirl e modella ha 33 anni. Ma neanche a dirlo, è sempre terribilmente sexy.

Oggi Costanza è anche una stilista e conduttrice tv impegnata nel sociale. Nel 2014 partecipò ad un progetto contro la violenza sulle donne che si intitolava, Tatù Niente Paura. In carriera, ha continuato principalmente con televisione e spot pubblicitari, ma anni fa recitò anche in un film dove appariva anche Federica Nargi. La pellicola che non ebbe tantissimo successo, era Capitan Basilico 2 – I Fantastici 4+4.

La meravigliosa siciliana dal corpo mozzafiato risulta avere quattro tatuaggi ed è mamma dal 2018. Sua figlia Stella è nata a Milano ed è nata dall’unione della stupenda modella con l’ex calciatore di Serie A e della Nazionale, Christian Vieri.

I due, si sposarono poco dopo e nel 2020 ebbero anche la loro seconda figlia, Isabel. Ed intanto, lei, sempre pazzesca, continua ad unirsi a marchi di livello per la pubblicità. Il suo nome, è stato voluto per esempio da Kia, Vodafone, Yamamay, Cotril e nel 2022, da Tim.

Costanza hot, accappatoio aperto

La nativa di Lentini continua a far capire a tutti che il suo fisico pazzesco non è cambiato di una virgola. Sempre più sexy, la meravigliosa bionda continua a mostrare sui social le sue misure stratosferiche che, per inciso, sono 84-64-88. La bellissima showgirl conta ad oggi 1,3 milioni di follower. Certo, non pochi, ma tutti meritati, visti i post davvero caldi che lei non ha problemi a postare.

Volete vedere l’ultimo? Il consiglio è quello di scorrere con cautela verso il basso, perché la foto è davvero piccante. Guardate che viso meraviglioso ha Costanza: sorride guardando in camera, sicura di far venire un mancamento ai suoi seguaci.

Il suo accappatoio si abbassa vertiginosamente lasciando quasi tutto scoperto il suo generoso décolleté. Da restare davvero a bocca aperta, e pensare che non è tutto… Lei, maliziosa, lascia aprirsi l’accappatoio anche in giù facendo vedere le sue meravigliose gambe e rischiando di scoprirsi ancora. Solo per pochissimo, i fan non vedono anche il suo intimo inferiore. Da urlo.