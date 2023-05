Pioli ‘cacciato’: crollo Milan, il tecnico è nella bufera

L’eliminazione dalla Champions League complica le cose in casa Milan e sotto accusa finisce Stefano Pioli: l’allenatore ‘cacciato’ dopo la debacle nel derby

E’ il momento del rimpianto per il Milan. Il derby di Champions ha mandato in estasi la parte nerazzurra della città, lasciando nell’incubo quella rossonera. Tre a zero il totale dei due match con una qualificazione che, a conti fatti, non è mai stata realmente in discussione.

Due gol nei primi undici minuti della gara di andata, controllo quasi totale nel ritorno con il solo brivido dell’occasionissima sprecata da Brahim Diaz nel primo tempo. Per Inzaghi non poteva andare meglio, per Pioli forse peggio di così era difficile anche solo provare ad immaginarlo. Proprio il tecnico rossonero è finito nel mirino della critica per la gestione del doppio confronto con i cugini nerazzurri ma non soltanto.

Se la società ha fatto quadrato intorno al proprio allenatore, con le parole di Maldini che sanno di difesa del lavoro svolto fin qui, i risultati dicono altro. Fuori dalla coppa Italia, eliminato dall’Inter in Champions, il Milan in campionato non è mai stato realmente in lotta per lo scudetto ed ora rischia di finire anche fuori dalle prime quattro, eventualità che complicherebbe anche i piani sul mercato. “Con la qualificazione in Champions la nostra stagione sarebbe da 8” ha affermato Maldini, ma i tifosi non sono dello stesso parere e si scagliano contro Stefano Pioli.

Milan, via Pioli dopo il derby: la decisione è presa

Sui social, Twitter in particolare, i tifosi hanno dato il ‘meglio’ di sé, criticando in maniera dura l’allenatore del Milan. Lo scudetto vinto lo scorso anno è ormai dimenticato e negli occhi dei sostenitori rossoneri c’è solo l’eliminazione ad opera dei cugini interisti. Un ko che brucia e che mette sul banco degli imputati Pioli: la conferma del tecnico sarebbe un danno al Milan con conseguenze per i prossimi cinque anni twitta un utente, mentre un altro si chiede se siano già arrivate le dimissioni dell’allenatore (insieme a Maldini e Massara).

Ecco alcuni tweet in cui si critica Pioli:

Io mi auguro che intervenga #Cardinale a fermare la follia di #Maldini, perché se davvero vogliono confermare #Pioli, fanno un danno al #Milan che ci fottera’ per i prossimi 5 anni.

Se Maldini è prigioniero del proprio ego non può andarci di mezzo il Milan. #PioliOut — Il carro di Tomori (@lumacarapida) May 17, 2023

Hanno rassegnato le loro dimissioni #Maldini, #Massara e #Pioli stamane? Non ha portato consiglio la notte? Il #Milan non avrebbe dovuto tirare in porta per segnare?… — Aldo Francesco A (@Siphenalambe) May 17, 2023

Pioli pensa di essere un allenatore per giocatori intelligenti quando in realtà chi gli ha portato i risultati e le belle prestazioni sono i cavalli da corsa #PioliOut — Pioli si è fermato a Eboli (@AdliRevolution) May 17, 2023

Zero idee di gioco.

Zero capacità di gestione dei giovani.

Zero onestà. Al tempo trovai senza senso scrivere #PioliOut perché non c’erano molte alternative. Alla luce dei risultati, è il caso di ringraziare per tutto e di indicargli l’uscita. Gli allenatori top sono altri. — Carmine 🔴⚫ (@HMcarmineHM) May 17, 2023

La ‘sentenza’ del popolo milanista è quindi di colpevolezza per Pioli e anche chi lo aveva difeso in passato, oggi non vede altre alternative: “E’ il caso di ringraziare e indicargli l’uscita” scrive un altro tifoso rossonero. Una decisione quindi già presa, anche se per capire cosa accadrà realmente bisognerà aspettare almeno le prossime tre giornate di campionato. Il Milan ha, infatti, ancora la possibilità di qualificarsi alla prossima Champions, anche considerando la probabile penalizzazione della Juve, e non è arrivato ancora il tempo dei bilanci. Pioli però sembra aver perso l’appoggio dei tifosi: gli resterà da qui al 4 giugno quello della società?