Serie A, altro club nei guai: in arrivo la penalizzazione

In Serie A non c’è solo la Juventus che può finire nei guai per vicende giudiziarie. Un altro club, infatti, rischia enormemente di ricevere una penalizzazione che rappresenta un duro colpo per questa società. Andiamo a vedere le ultime su questa vicenda a dir poco delicata.

La Serie A in questo momento vede il proprio cielo a dir poco coperto di nuvole. Sono tante, infatti, le questioni che rappresentano una brutta gatta da pelare, come si suol dire. A partire dal caso Juventus, tra plusvalenze e manovra stipendi, fino ad arrivare all’assegnazione dei diritti TV. Adesso, però, arrivano brutte notizie anche per un altro club, che sta per ricevere una penalizzazione che spaventa e spiazza ulteriormente i tifosi, già alle prese con una situazione molto difficile. Insomma, davvero non c’è pace per il nostro calcio, che vive momenti cruciali.

Serie A, un club finisce nei guai

Il calcio italiano, al netto dell’ondata di entusiasmo legato agli straordinari risultati ottenuti dal Napoli in Serie A e dall’Inter in Champions League, vive una fase molto difficile. Da un lato, infatti, la Juventus è alle prese con le note vicende societarie e, dall’altra, la Sampdoria vive una delle pagine più buie della sua storia in senso assoluto.

Adesso per la compagine genovese arriva un altro potenziale duro colpo. A Corte Lambruschini è in arrivo una nuova offerta da parte di Gestio–Capital di Matteo Manfredi insieme alla Aser Ventures di Andrea Radrizzani. I tempi, però, stringono dal momento che serve che l’offerta arrivi entro e non oltre il termine ultimo fissato al 30 maggio. Nel caso in cui questo non dovesse avvenire, allora in tal caso il club subirebbe una penalizzazione di due punti per la prossima stagione. Uno scenario che spaventa già di per sé e che va ad aggiungersi alla retrocessione già maturata sul campo.

Sampdoria, penalizzazione in arrivo?

La situazione è molto delicata, dal momento che Radrizzani, realmente interessato ad acquistare la Sampdoria, dovrebbe prima cedere il Leeds, ed in tal senso il valore di mercato è strettamente collegato alle sorti del club inglese. Se, infatti, dovesse riuscire a salvarsi, la valutazione sarebbe di circa 420 milioni, che scenderebbero a 150 circa in caso di retrocessione. Insomma, anche da questo punto di vista è necessario aspettare che i tempi siano maturi. Da vedere se lo saranno entro il 30 maggio.