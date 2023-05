Serie A in diretta tv in chiaro: arriva l’annuncio ufficiale

La Serie A può tornare in chiaro, trasmettendo così gratis la diretta delle partite senza spendere un euro. Svolta rivoluzionaria

Il bando dei diritti tv è una svolta, c’è la concreta possibilità di assistere in diretta alle migliori partite del campionato gratis. Sarebbe una sorta di rivoluzione copernicana quella che potrebbe essere confermata nei prossimi giorni.

I diritti tv tengono banco per le grandi squadre, la sostenibilità del prodotto calcio dipende soprattutto dagli introiti televisivi. Come ha avuto già modo di confermare Lorenzo Casini ai microfoni di Tv Play, il prodotto dei diritti sarà su base quinquennale e non triennale, dunque riguarderà il pacchetto che va dal 2024 al 2029.

È una prima rivoluzione, cui potrebbe esser seguita quella che in molti aspettano, ovvero la trasmissione in chiaro di un evento nel weekend almeno. Sarebbe già tanto, considerando come le pay tv hanno un po’ cannibalizzato il calcio, trasmettere le gare in diretta della Serie A sui canali free porterebbe a una svolta.

Serie A gratis, c’è l’opzione

Sono stati stabiliti nelle scorse ore varie pacchetti, proprio andando a capire quale sarà la migliore scelta per la Serie A e le società. Ci sono otto opzioni per il bando e tante concorrenti che di certo non vorranno mollare la presa, il predominio nel campo dei diritti tv è fondamentale per la sopravvivenza anche dei broadcaster. Tre su otto pacchetti prevedono la trasmissione in chiaro, un segnale di apertura importante per la Serie A del prossimo futuro.

Un pacchetto è misto, ovvero con una gara in chiaro, mentre le altre nove sarebbero da suddividere in esclusiva e non. Altre due opzioni riguardano il prodotto, in una formula 9+1 che potrebbe essere attuata solamente per tre anni e rimettere in corsa anche Mediaset, Rai e Discovery. Una formula da analizzare, anche se sembra favorita una formula da 5+5, che permetterebbe a Sky e Dazn di poter dividere il mercato dei diritti tv.

Opzioni in ballo, ma l’apertura al mondo in chiaro dopo tanti anni fa capire come la musica potrebbe essere cambiata. Una gara free non rappresenterebbe un passo indietro, ma anzi sarebbe la dimostrazione di come si possa sperimentare il prodotto con una nuova mentalità. In tutto ciò, andrà capito anche cosa fare dei diritti in chiaro dopo la fine delle gare, la Rai in ciò è stata ampiamente penalizzata, nonostante il pubblico – in ogni caso – ormai preferisce vedere i gol live.