Verratti di nuovo in Serie A, svelata la destinazione

Marco Verratti si è reso protagonista di una stagione non proprio positiva, tanto che in estate potrebbe lasciare il Paris Saint Germain. Le ultimissime

Marco Verratti ha vissuto un anno a dir poco complicato con il Paris Saint-Germain. I sostenitori del club transalpino non lo hanno risparmiato, criticandolo a più riprese. Proprio per questo, il centrocampista azzurro può decidere di lasciare la capitale francese.

Tra campionato e coppe, in questa stagione il classe ’92 ha collezionato 35 presenze senza mai trovare la via della rete. Un solo assist. Nonostante il rinnovo avvenuto lo scorso dicembre fino al 2026, di comune accordo con la società l’ex Pescara starebbe pensando di andare via per intraprendere una nuova avventura.

Il PSG può tranquillamente prendere in considerazione l’idea di lasciarlo partire in caso di offerta importanti. A tal proposito, ci sono svariate opzioni per il centrocampista abruzzese, anche se la più accreditata pare essere un ritorno in Italia.

Verratti pronto a dire addio al PSG, ritorno possibile: Juventus in pole

Il ritorno di Marco Verratti in Italia può prendere sempre più piede con il passare delle settimane. Diverse sono le opzioni per il classe 1992, che sta seriamente pensando di dire addio al Paris Saint Germain dopo dodici anni dal suo arrivo.

Stando a quanto riporta Sky Bet, bookmaker inglese, molteplici sono le possibilità per il centrocampista azzurro. La squadra in pole position è la Juventus, quotata a 5.00. I bianconeri, oltre a perdere Adrien Rabiot a parametro zero e destinato in Premier League con diverse società pronte a fare sul serio, saluteranno anche Leandro Paredes destinato a fare ritorno al Paris Saint Germain.

A seguire troviamo la possibile avventura negli Stati Uniti, con l’Inter Miami quotata a 6.00. Molto più indietro c’è il Manchester City a 13, mentre Milan e Manchester United chiudono a 15.00.

Si tratterebbe di un grande acquisto per la ‘Vecchia Signora’, che regalerebbe al tecnico Massimiliano Allegri o chi per lui un calciatore dalla grande qualità e dalla grandissima esperienza. A spaventare è l’ingaggio da circa 12 milioni di euro netti a stagione percepito dal classe 1992 a Parigi.

Il centrocampista, però, può decidere di abbassare le proprie pretese per tornare in Italia e provare una nuova avventura in maglia bianconera. L’avventura in Francia pare destinata a concludersi per Marco Verratti, pronto ad intraprendere una nuova fase della propria carriera. La Juventus è pronta a regalare il grande colpo alla propria piazza.