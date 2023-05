Esonero Pioli, il Milan volta subito pagina: il nome del prossimo allenatore

Guai senza fine per il Milan, che oltre al crollo in campionato esce in malo modo dalla Champions League: ora a rischiare è l’allenatore, Stefano Pioli

Piove sul bagnato in casa Milan: la stagione rischia di diventare disastrosa.

I rossoneri hanno finito il loro cammino in Champions League, maltrattati dall’Inter. I nerazzurri hanno conquistato la finale vincendo sia all’andata che al ritorno.

Nessun gol segnato dalla squadra di Pioli, che ha perso prima 2-0 e poi 1-0. E in questa annata ricca di derby, ben cinque, il Milan ha vinto solo il primo, perdendo poi i successivi quattro (tra ritorno di campionato, Supercoppa e Champions) senza segnare neanche una rete ai ‘cugini’.

Non era mai accaduto nella storia di restare a secco per quattro stracittadine consecutive. Intanto era arrivata anche l’eliminazione dalla Coppa Italia per mano del Torino, altro risultato pesante da dover digerire. E ora resta il campionato, dove attualmente il Milan è fuori dalla prossima Champions League.

Considerando la 35esima giornata, sono quinti in campionato, a quattro punti dalla quarta, ossia la Lazio.

Non è semplice rientrare, perché mancano solo tre giornate alla fine e il Milan in cinque partite ha portato a casa solo otto punti. Servirà una rincorsa per mettere una pezza a una stagione che rischia di diventare, se non fallimentare, molto penalizzante.

Il club rossonero è molto attento alla questione economica, e fallire la qualificazione alla prossima Champions League potrebbe essere deleteria.

Pioli sta sbagliando troppo e stavolta rischia la panchina

Ecco perché Pioli è chiamato a non fallire almeno questo obiettivo. Il Dt Paolo Maldini dispensa ottimismo, parlando di “stagione da 8 in caso di qualificazione”.

Sarà pure così, ma prima il Milan deve mettere fuori dalla corsa una tra Lazio, Inter e Juventus: e di certo non sarà facile, anche se si “spera” in una nuova penalizzazione dei bianconeri per il caso plusvalenze che potrebbe dare via libera ai rossoneri.

Ma Pioli deve stare attento: se la Juventus non dovesse ricevere penalizzazioni, e se il Milan dovesse fallire l’obiettivo, non si esclude l’esonero, con buona pace del contratto dell’allenatore fino al 2025.

Senza Champions, il Milan (da campione d’Italia) avrebbe clamorosamente fallito tutti gli obiettivi, e il comunque ottimo cammino in Europa non basterebbe.

Per questo motivo non si esclude un clamoroso esonero: se davvero il sodalizio rossonero deciderà di cambiare, piacciono soprattutto due nomi, di cui uno molto suggestivo.

Si parla di Roberto De Zerbi e di Antonio Conte: questa ultima ipotesi sarebbe davvero clamorosa, visto il recente passato del tecnico pugliese con l’Inter, con la quale ha vinto il campionato.