Firmino in Serie A, assalto deciso e colpo a zero

Dopo svariati anni trascorsi in Premier League, per Roberto Firmino è giunto il momento di intraprendere una nuova avventura. Possibile approdo in Serie A

Firmino vedrà scadere il proprio contratto con il Liverpool al termine della stagione. In comune accordo con la società, il classe ’91 ha deciso di separarsi. In questa stagione il brasiliano ha comunque realizzato 11 reti e fornito 5 assist in 33 partite disputate tra campionato e coppe.

Il ragazzo è arrivato dall’Hoffenheim nell’estate del 2015 per circa 40 milioni di euro. Sin da subito è entrato nel cuore dei tifosi diventandone un vero e proprio beniamino. In questi otto anni ha realizzato 80 reti in Premier League, una media di dieci reti a stagione.

Per il calciatore ora è tempo di provare una nuova avventura, con le porte della Serie A che potrebbero aprirsi a breve. Un top club nostrano, infatti, è pronto a fare sul serio per portarlo in Italia.

Roberto Firmino saluta il Liverpool, la Serie A nel futuro: c’è la Roma

La società interessata ad assicurarsi le prestazioni del brasiliano classe 1991 è la Roma, alla ricerca di colpi importanti soprattutto in caso di qualificazione alla prossima Champions League.

Il club giallorosso, infatti, potrebbe rivoluzionare completamente il proprio reparto avanzato in estate. Tammy Abraham non è riuscito a ripetere la grande stagione fatta lo scorso anno, viste le sole nove reti realizzate in 49 partite disputate tra campionato e coppe.

Ancora peggiore quella del ‘Gallo’ Belotti, che non è mai riuscito a gonfiare la rete in Serie A. Per l’ex Torino, infatti, sono arrivate 4 reti, di cui 3 in Europa League e una in Coppa Italia.

Per l’attaccante inglese si fa sempre più concreto un ritorno in Inghilterra, visto che diversi club di Premier League sono pronti ad intavolare una trattativa con i giallorossi. Per Belotti, invece, l’ipotesi più concreta è la permanenza nel campionato nostrano.

Da qui nasce l’idea dei giallorossi di arrivare a Roberto Firmino. Ad intrigare la dirigenza giallorossa è la possibilità di prenderlo a parametro zero, visto il mercato accurato che i capitolini dovranno fare per via del fair play finanziario.

Il ragazzo è intrigato dall’idea di approdare in Italia e in un grande club come la Roma, soprattutto in caso di permanenza sulla panchina del club giallorossa di José Mourinho.

La Roma è pronta a regalare il grande colpo allo special one, con il popolo giallorosso che sogna di vederlo incantare allo stadio Olimpico.