Vendetta Inzaghi: addio Inter con lo scippo

Simone Inzaghi può consumare la sua vendetta nei confronti dell’Inter: il tecnico lascia i nerazzurri e si porta con sé il top player

Simone Inzaghi come José Mourinho. Il tecnico piacentino, tanto bistrattato, perfino ad un passo dall’esonero ed esautorato da critica e tifosi, ha portato l’Inter in finale di Champions League. E non accadeva dal lontano 2010, quando in panchina sedeva Mourinho e in campo Eto’o e – soprattutto – Milito spingevano i nerazzurri ad eliminare il Barcellona e poi a battere il Bayern Monaco in finale.

Ben 13 anni dopo l’Inter vivrà nuovamente le stesse emozioni, con Steven Zhang che proverà ad alzare la sua prima Champions League da presidente dell’Inter.

Un risultato, quello ottenuto da Inzaghi, davvero molto significato, anche perché i nerazzurri hanno così potuto vendicare anche l’Euroderby del 2002, quando fu il Milan ad eliminare i nerazzurri.

Un traguardo, peraltro, che cambia decisamente focus sulla stagione del tecnico piacentino.

La qualificazione alla prossima Champions League sembra blindata, la finale dell’edizione attuale conquistata, così come la Supercoppa Italiana dopo il 3-0 al Milan.

E, con una finale di Coppa Italia ancora da giocare, l’Inter può davvero chiudere in trionfo la stagione. Ecco perché sembra davvero blindata la posizione del tecnico per la prossima stagione.

Inter, occhio: Inzaghi ti può portare via Lautaro Martinez

Simone Inzaghi, quindi, resterà anche l’anno prossimo sulla panchina dell’Inter. A meno di colpi di scena clamorosi; non è escluso, infatti, che il tecnico possa farsi sedurre dalle sirene londinesi, sponda Tottenham.

Gli Spurs, dopo la parentesi Antonio Conte, sono alla ricerca di un tecnico che giochi prevalentemente con la difesa a tre, ormai modulo consolidato per il Tottenham.

I risultati ottenuti soprattutto in campo europeo da Inzaghi hanno attirato la dirigenza londinese che sta valutando la fattibilità dell’operazione. Certo, Inzaghi sta benissimo a Milano e sarebbe una bella rivincita per lui essere riconfermato, ma a Londra vive suo figlio più grande – avuto dall’attrice e show girl Alessia Marcuzzi – e potrebbe decidere per questa esperienza all’estero pur non conoscendo a menadito l’inglese.

In caso di conquista della Champions per l’Inter sarebbe un vero e proprio deja vu, considerato come lo stesso Mourinho, dopo aver alzato la Coppa dalle grandi orecchie, lasciò i nerazzurri per firmare con il Real Madrid.

Inzaghi, peraltro, potrebbe fare un doppio sgarbo all’Inter.

A Londra, infatti, porterebbe volentieri Lautaro Martinez, il Toro che sotto la sua gestione è esploso diventando uno degli attaccanti più forti in circolazione.

In caso di cessione di Kane, sarebbe il giocatore perfetto per il nuovo corso degli Spurs, con il Tottenham che ingolosirebbe l’argentino con un ingaggio fuori portata per l’Inter.