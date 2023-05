Ora è caos Milan: bufera a causa di Pioli

Il momento del Milan è assolutamente delicato: bufera intorno alla figura di Stefano Pioli, ecco cosa ha deciso Maldini

Non è affatto un mistero che il Milan di Stefano Pioli sia in grossa difficoltà. Il secondo ko in Champions League contro l’Inter, dopo quello ancor più pesante dell’andata, è costato caro ai rossoneri. Addio al sogno di una finale a Istanbul, diciotto anni dopo la sciagurata rimonta subita per mano del Liverpool.

Bisognerà provare a ripartire e a farlo subito, perchè il rischio di una totale debacle non è mai stato tanto concreto. Perdere in Europa inizia a essere connotato come il male minore. Perchè è in campionato che si gioca la partita più importante, quella decisiva per il destino di questa squadra.

I rossoneri al momento sono quinti, a -4 dalla Lazio che occupa l’ultimo posto utile per firmare l’accesso alla fase a gironi della prossima Champions. E le occasioni per rimontare sono adesso ridotte al lumicino, visto che in tre giornate a disposizione il Milan dovrà fare 9 punti e sperare in più di un passo falso della squadra di Sarri.

In casa rossonera, manco a dirlo, si sta quindi tornando a discutere del futuro di chi questa squadra l’ha governata brillantemente fino all’anno scorso. Poi, qualcosa, con la vittoria dello scudetto potrebbe essersi rotto. Stefano Pioli è in discussione ed il suo futuro alla guida dei sette volte campioni d’Europa potrebbe essere giunta al capolinea.

Milan-Pioli: Maldini ha già deciso

In quella che rischia di diventare una stagione sciagurata, per Pioli, potrebbe anche aver inciso con grande forza l’insuccesso che gli acquisti rossoneri sono arrivati la scorsa estate a Milanello. Vranckx, De Ketelaere e Origi su tutti. Ma intanto l’allenatore parmigiano è finito sotto torchio: e Maldini ha già chiare le idee per il suo futuro.

Il direttore dell’area tecnica avrebbe – dal suo canto – già pronunciato quella che è l’idea per la prossima stagione, riguardo la guida tecnica. Un parere, quello dell’ex capitano del Milan, che si distanzierebbe molto dalle idee che ai vertici societari si stanno portando avanti. Perchè nel club sta avanzando l’ipotesi, non più remota, di un esonero a fine stagione di Stefano Pioli.

Un’idea non solo non condivisa dal dirigente rossonero ma alla quale Maldini si starebbe già opponendo. Per il dt il tecnico non è l’unico responsabile della fallimentare stagione del Milan.

Le responsabilità, evidentemente, andranno ricercate anche altrove: ed il lavoro di Pioli sin dal suo arrivo a Milanello nell’ottobre 2019 è stato encomiabile.

Il Milan era una squadra irroconoscibile ed invece adesso ha un’identità ben definita: per la leggenda rossonera bisognerà necessariamente ripartire dall’attuale tecnico rossonero.

Una differenza di vedute che andrà verosimilmente avanti per diverse settimane, ben oltre la chiusura dell’attuale stagione. Ma intanto Maldini si è schierato al fianco di Pioli: vedremo come andrà a finire.