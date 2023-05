Addio Pioli, tutta la verità: l’annuncio in diretta

Il futuro di Stefano Pioli sulla panchina del Milan sta iniziando a prendere forma: svelato il destino del tecnico rossonero

Altro passo falso per il Milan di Stefano Pioli che nella gara di ritorno di Champions League non è riuscita a ribaltare il risultato.

Al contempo ottava vittoria consecutiva per l’Inter che oltre ad essersi aggiudicato un pass per Istanbul e di conseguenza per la finale del torneo continentale più prestigioso, è anche riuscito a portare a casa il suo quarto derby di questa stagione.

Un traguardo a dir poco da incorniciare per mister Simone Inzaghi e i suoi uomini. Oltre alla doppietta messa a segno nel doppio confronto europeo, il club nerazzurro si è anche portato a casa il derby di Supercoppa italiana.

Un vero e proprio smacco per i rivali di sempre che sono ancora chiamati a rialzare immediatamente la testa. Al termine della Serie A mancano ancora tre giornate e l’obiettivo dei rossoneri è finire tra le prime quattro. Pioli si gioca il suo futuro e dovrà farlo in pochissime partite.

Ciononostante, secondo gli esperti il futuro del tecnico milanista appare già segnato. Pare infatti che ci siano pochi dubbi su quello che sarà il destino della panchina rossonera e di conseguenza di mister Pioli.

Allenatore che nonostante i risultati tutt’altro che soddisfacenti di quest’ultimo periodo, è comunque riuscito a togliersi delle belle soddisfazioni. Al di là di tutto i piani alti del Milan sanno che la nuova stagione va organizzata già da ora.

Pioli, in ballo c’è il suo futuro: il Milan ha già deciso

Secondo il giornalista della Gazzetta dello Sport intervenuto ai microfoni di Tv Play, Luca Bianchin, Il Milan deciderà di proseguire affidando ancora la propria panchina al tecnico emiliano.

Il contratto di mister Pioli scadrà a giugno del 2025 e il suo operato sarebbe stato giudicato sufficiente dalla dirigenza rossonera.

L’allenatore è stato scelto direttamente da Paolo Maldini che sembra non avere intenzione di separarsi dal mister. La prossima stagione di Pioli appare segnata. Opportunità di riscattarsi per il mister che come primo obiettivo ha quello di tornare a lottare per il vertice del campionato.

In questi quattro anni sulla panchina del Milan Pioli è riuscito ad aggiudicarsi un solo scudetto. Anche se è riuscito a riportare il Diavolo nelle alte sfere del calcio europee, i traguardi ottenuti in questo periodo sono un po’ pochi.

Secondo l’addetto ai lavori, le chance di ampliare il proprio bottino non mancheranno. Stando a quanto ammesso dal giornalista della ‘rosea’, Il Milan ha già deciso. La volontà sembra quindi quella di continuare insieme, almeno fino alla fine del contratto. Poi, una volta tirate le definitive somme, si deciderà se rinnovare il reciproco rapporto oppure fare nuove scelte.