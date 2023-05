Ennesima bocciatura: l’ex Inter ha scelto il Real

Niente ritorno in nerazzurro, lui ha scelto. Ora tocca al Real Madrid dire l’ultima parola: ecco il futuro che si aspetta il calciatore

Ci sono calciatori che, dopo qualche buona stagione, sembrano perdere la capacità di giocare ad alti livelli. Non si tratta soltanto della forma fisica, ma di ben altro.

Effettivamente, conoscendone le potenzialità, dispiace anche vedere le loro carriere ridursi in qualcosa che pochi anni prima non si sarebbe mai immaginato. Ma stavolta sembra che per un calciatore ci sia ancora una chance.

Per ora ovviamente tutte le voci di mercato restano tali, perché le trattative vere e proprie sono quelle che poi prenderanno vita da giugno in poi. E perché no, per tentare di risparmiare su qualche cartellino, c’è anche chi si muoverà dopo la prima metà di luglio.

Una scommessa ora sembrerebbe volerla fare il Real Madrid. Data l’età del campione, ci si potrebbe ancora provare.

Ancora una bocciatura, ora spera nel Real Madrid

João Pedro Cavaco Cancelo, semplicemente Cancelo, ha dato probabilmente il meglio di sé nella sua parentesi italiana. Unica, ma anche doppia, nel senso che è durata dall’estate del 2017 a quella del 2019, ma dove Cancelo ha avuto il tempo di indossare due maglie. Quella dell’Inter dove fece molto bene e quella della Juventus, dove riuscì addirittura a convincere la dirigenza del Manchester City a puntare su di lui. Tanto da spendere per lui ben 65 milioni.

Diversi gli anni con la maglia dei Citizens, ma dove il portoghese inizierà già a perdere molta continuità ad eccezione della stagione 2021/22 dove verrà realmente impiegato per un intero campionato.

Per il resto panchine ed apparizioni sporadiche per il classe ’94 che, di certo, avrebbe sperato di meglio.

A gennaio della stagione in corso ha provato a dargli spazio allora il Bayern Monaco, ma anche lìpare essere arrivata un’altra bocciatura. Il difensore laterale tornerà alla base, ma non in Italia.

Non tornerà all’Inter che pensa ad altro, così come le altre big di Serie A non così tanto vogliose di pagare un ingaggio oneroso per quello che rappresenta un’incognita. Allora ecco la soluzione. Cancelo ha già giocato nella Liga spagnola tra il 2014 ed il 2017, dove ben figurò con la maglia del Valencia.

Oggi sarebbe finito nelle mire del Real Madrid, che a giugno potrebbe separarsi da Carlo Ancelotti dopo l’uscita – umiliante, visto il ritorno a Manchester – in semifinale di Champions League.