Caos Milan e ansia Maignan: ora cambia tutto

Il Milan adesso rischia davvero grosso: al centro dei timori Mike Maignan, ecco cosa sta per succedere intorno al talento francese

Quelle che attenderanno il Milan di Stefano Pioli saranno settimane dannatamente difficili. Perché i rossoneri, dopo essere usciti in malo modo dalla Champions League per mano dell’Inter – che si giocherà la finale contro il Manchester City – devono fare i conti con un altro spinoso problema.

La qualificazione alla prossima edizione della Champions rimane, infatti, decisamente in bilico. Il gruppo di Pioli è quinto in classifica a -4 dalla Lazio – in vantaggio sui rossoneri negli scontri diretti – a sole tre giornate dalla chiusura della Serie A. Il dramma, dunque, è dietro l’angolo.

Perché non giocare la massima competizione europea l’anno prossimo equivarrà ad un fallimento bello e buono, nonostante in Europa nessuno avrebbe scommesso sul Milan tra le quattro semifinaliste di Champions League.

Ecco quindi che i piani per il prossimo anno rimangono tutt’ora sospesi e strettamente legati a quello che sarà il futuro in Europa del ‘Diavolo’.

Rimane comunque in piedi l’ipotesi di scavalcare la Juventus seconda: il caso plusvalenze fittizie è tutto fuorché chiuso ed entro fine mese la Corte di Appello Federale esporrà il verdetto. In caso di nuova penalizzazione – come filtra già da diverse settimane – allora i rossoneri potrebbero sperare in un miracolo, ai danni della ‘Vecchia Signora’.

Futuro Maignan: ecco cosa fa tremare il Milan

Tutta teoria, tutta accademia: la verità è che senza Champions il Milan rischierà un vero e proprio tracollo per quanto riguarda il lungo elenco di big che compone la rosa di Stefano Pioli.

Uno di questi è Mike Maignan, pilastro indiscutibile ed indiscusso dell’undici rossonero che ha saltato buona parte dell’annata – circa sei mesi – per un fastidioso guaio al polpaccio.

Il suo ritorno in campo è coinciso con una serie di risultati positivi sui quali l’ex Lille ha messo la firma, con diverse parate e miracoli che hanno letteralmente spinto al successo il Milan.

Ma adesso, l’ipotesi che Maignan lasci Milanello nonostante un contratto firmato fino al 2026 rischia di diventare concreta. Perchè l’estremo difensore, che viene considerato tra i più forti portieri del panorama mondiale in questo momento, senza Champions League potrebbe dire subito addio al Milan.

Su di lui non si contano le big pronte a farsi avanti da qui a qualche settimana, nell’eventualità tutto fuorché remota che il Milan resti lontano dall’Europa che conta il prossimo anno.

Maignan, d’altro canto, resterebbe volentieri al Milan: ma la possibilità di mettersi in mostra in ambito europeo come già fatto con Tottenham, Napoli e Inter sarebbe nulla senza qualificazione.

I top club, inglesi e non solo, che hanno pensato a Maignan nei mesi scorsi potrebbero valutare un assalto definitivo già a partire da giugno: a certe condizioni, il divorzio tra il portiere ed il club di via Aldo Rossi rischierebbe di essere improrogabile.