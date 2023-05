E’ tutto vero: Gabigol torna in Serie A

La pista Gabigol diventa sempre più concreta per una squadra italiana che, a sorpresa, sta mettendo la freccia per superare la concorrenza

Il ritorno in Serie A di Gabriel Barbosa, punta del Flamengo, sta diventando ben più di un’ipotesi. C’è una squadra pronta a riaccoglierlo nuovamente in Italia e con un ruolo da protagonista.

Da meteora dell’Inter a prossimo top player di un club. Il destino italiano di Gabigol potrebbe cambiare rapidamente, dimostrando anche in Serie A di non essere stato solo un campione di passaggio.

Le qualità dell’attaccante non si mettono in dubbio, quanto visto negli ultimi anni hanno confermato come sia un calciatore determinante.

In nerazzurro ha avuto poco spazio e si è trovato in una classica situazione di stallo, un solo gol realizzato (a Bologna sotto porta), nonché la fatica per comprendere i meccanismi del calcio italiano, non aiutato dai quattro allenatori avuti in Serie A. L’Inter lo ha messo subito alla porta, Gabigol si è rifatto altrove.

Il colpo Gabriel Barbosa comincia ad essere un’opportunità concreta, sia per il valore dell’attaccante nonché per quanto riguarda i costi dell’operazione. Il brasiliano ha il contratto in scadenza nel dicembre 2024, una situazione un po’ anomala che potrebbe presto portare alla cessione.

Gabigol, spazio per una big italiana

Il Flamengo vuole incassare, in Brasile la partenza sembra ormai assodata.

Gabigol all’Atalanta nel calciomercato, è questa l’ultima ipotesi a prender piede.

L’attaccante brasiliano tornerebbe con un nerazzurro diverso, come riporta Tutto Atalanta. La scadenza contrattuale è un cruccio per il Flamengo che punta alla cessione immediata a questo punto, incassando così almeno una ventina di milioni di euro.

Un prezzo anche giusto, considerando come l’attaccante negli ultimi anni abbia ritrovato la nazionale brasiliana e segnato gol decisivi, come nella Copa Libertadores vinta qualche stagione fa.

L’Atalanta su Gabigol per il colpo dell’estate, la squadra bergamasca punta a rivoluzionare l’attacco. L’arrivo del brasiliano aprirebbe nuovi spazi tattici e, in coppia con Hojlund, sarebbe senza dubbio un bel vedere per i tifosi orobici.

Zapata e Muriel rimarrebbero dietro le spalle a dare consigli utili, Ederson e Pasalic avrebbero il compito di imbeccare la nuova coppia del gol, senza dimenticare altri due calciatori che potrebbero avere mercato. Lookman e Boga sono pezzi pregiati, dalla cessione di uno dei due arriveranno le risorse utili per investire.