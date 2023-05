Ha chiesto la cessione, Maldini spiazzato

Dopo la cocente eliminazione dalla Champions League per mano dell’Inter, il Milan cerca di ritrovarsi per affrontare nel migliore dei modi le ultime tre partite di campionato

Sampdoria, Juventus e Verona sono le tre squadre che i rossoneri si troveranno di fronte in questo finale di stagione che sarà decisivo per stabilire il futuro del club. Il Milan, infatti, si trova attualmente al quinto posto in classifica, a meno quattro dalla Lazio quarta.

La squadra di Pioli sarà chiamata a non fallire queste tre gare, e sperare in un passo falso delle altre per cercare di qualificarsi alla prossima Champions League.

Nonostante questo, però, la dirigenza si è già messa al lavoro per stabilire le strategie del futuro. La notizia più dolce riguarda ovviamente Rafael Leao che, dopo mesi intensi di trattative ha di fatto rinnovato il proprio contratto in scadenza nel 2024.

Il portoghese apporrà la firma su un contratto da circa 5 milioni a stagione più bonus fino al 2028, con clausola rescissoria da 175 milioni. Nonostante il rinnovo, però, il calciatore potrebbe comunque salutare Milano in estate, visto che un top club inglese pronto a fare sul serio.

Rafael Leao firma, ma il rinnovo non basta: interesse forte del Manchester United

La società che sta monitorando il portoghese classe 1999 è il Manchester United, alla ricerca di rinforzi importanti per rimpolpare il proprio reparto avanzato. Erik ten Hag stravede per il calciatore, tanto da chiedere alla dirigenza di fare uno sforzo per portarlo a Old Trafford.

I red devils attualmente si trovano al quarto posto in classifica, a più uno sul Liverpool quinto e con una partita in meno. In caso di qualificazione nella massima competizione europea, il club inglese può seriamente pensare di lanciare l’assalto al portoghese.

Il tecnico olandese è alla ricerca di un calciatore con le sue caratteristiche, in modo da poter spostare Rashford come punta centrale. Rafael Leao, soprattutto in caso di mancata qualificazione nella massima competizione europea, può chiedere ai rossoneri di essere ceduto nonostante il rinnovo contrattuale.

Si tratterebbe di una cessione dolorosa per il Milan, che però avrebbe grande liquidità per rinforzare la rosa a disposizione di Pioli.

Il portoghese è attratto dall’idea di provare una nuova avventura, soprattutto se in Premier League e con una maglia prestigiosa come quella del Manchester United.

Il calciomercato è pronto ad accendersi, con il futuro di Rafael Leao in maglia rossonera ancora in forte dubbio. Il Manchester United si prepara a lanciare l’assalto definitivo.