Arriva Vieira in panchina: destinazione inaspettata

A breve potrebbe arrivare una nuova avventura per l’ex centrocampista di Milan, Inter e Juventus, Patrick Vieira

Ritiratosi nel 2011, Patick Vieira ha proseguito la sua carriera all’interno del mondo del calcio come allenatore. Da calciatore il francese ha vinto letteralmente vinto tutto indossando per 107 volte la maglia della sua nazionale e giocando per club come Cannes, Milan, Arsenal, Inter, Juventus e Manchester City. La sua parentesi più lunga, quella con i Gunners dove giocò per ben nove stagioni.

Anche se con il Milan ci giocò davvero poco, Vieira può raccontare di aver vinto ben quattro scudetti in Italia, uno con i rossoneri e tre con i cugini nerazzurri.

Tre le Premier League conquistate, tutte con l’Arsenal, più varie coppe e Supercoppe dei diversi campionati.

Ovviamente, avendo un giocatore della sua caratura in squadra, c’è anche chi ha vinto a livello internazionale. Per il nativo di Dakar, molti i successi ottenuti con la sua Francia.

Vieira vinse i Mondiali francesi del ’98 e poi gli Europei di Belgio e Paesi Bassi del 2000, senza dimenticare la Confederation Cup di Corea e Giappone 2001. Insomma, un bel cartellino da visita, almeno da calciatore, quello che ha poi presentato ai club che dovevano selezionarlo per la panchina.

Dopo qualche anno dal suo ritiro, la prima panchina per l’ex centrocampista, fu quella delle giovanili del Manchester City, squadra in cui aveva concluso la carriera. Diverse età allenate per lui, che rimase a fare esperienza dal 2011 al 2015.

Da lì, la primissima come tecnico assoluto, la parentesi al New York City. 2015-2018, per poi arrivare finalmente in Europa. Lì, ad attenderlo c’era il Nizza, due anni e pochi mesi prima dell’esonero arrivato nel 2020

Panchina a Vieira: torna proprio lui

L’ultima panchina del francese, quella del Crystal Palace, con un altro esonero nel 2023. Ora però, si starebbe aprendo una finestra proprio per lui. Lo annuncia il quotidiano francese, L’Equipe.

Kombouare sembrerebbe avere le ore contate al Nantes, dove si potrebbe appunto, liberare una nuova panchina in Ligue1 per Vieira.

Una possibilità di riscatto dopo gli ultimi due fallimenti per l’ex conoscenza del calcio italiano, che potrebbe sedersi sulla scottante panchina, sin da subito o ad inizio stagione 2023/24. Attualmente, i gialloverdi sono ad un solo punto dalla salvezza, quartultimi in Francia.

Questo sembrerebbe essere importantissimo perché stando a quanto si legge dal quotidiano francese, Vieira vorrebbe arrivare solo per la prossima stagione e se il Nantes risultasse salvo alla fine di quella in corso.