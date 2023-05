Allegri-Juve, è finita: primi contatti col nuovo allenatore | Nome da favola

La Juventus, oltre a restare in attesa delle decisioni che verranno prese dalla Giustizia Sportiva, deve anche superare lo scotto dell’eliminazione dall’Europa League

La Juventus ha attraversato stagioni e periodi decisamente migliori. In attesa dell’esito delle decisioni della Giustizia Sportiva, il club bianconero deve affrontare ora come ora anche lo scotto dell’eliminazione dall’Europa League per mano del Siviglia.

In una stagione tutt’altro che semplice. Tornano perciò a farsi sentire i rumors che riguardano la panchina e la possibile sostituzione di Massimiliano Allegri. (Ri)Spunta così un nome da favola.

La Juventus, svanito il sogno legato all’Europa League con il Siviglia che è passato e ha strappato il pass per giocare la finale contro la Roma, può continuare a lottare solamente in Serie A per provare a conquistare un posto in Champions League per la prossima stagione. In attesa di conoscere il verdetto della Giustizia Sportiva.

Nel frattempo però tornano a farsi sentire le voci che riguardano il futuro di Massimiliano Allegri che spesso è volentieri ha provocato il malcontento dei tifosi bianconeri. Torna in auge un nome da favola: le dichiarazioni danno speranza.

Juventus, spuntano le dichiarazioni inaspettate: Allegri in bilico, nome da favola per il nuovo allenatore

Sebastian Frey, ex portiere della Nazionale Francese e tra le altre della Fiorentina, ha parlato ai microfoni di TVPLAY CMIT. Le due dichiarazioni stupiscono, anche perché tornano a fare riferimento a un nome che la Juventus sogna oramai da anni. Si tratta ovviamente di Zinedine Zidane, attualmente ancora svincolato.

Le dichiarazioni: “Zidane sta valutando occasioni che lo rispecchino ad oggi. Sul PSG dico che Zidane al 99,9% non andrà a Parigi per tanti motivi. Ha altre possibilità”

E poi andando più nello specifico sul club bianconero ha affermato: “Zidane ha a disposizione un progetto che lo rispecchierebbe. Dipenderà tanto dalla situazione del club. Secondo me sta parlando con la Juventus ed essendo un uomo Juve sarebbe un segnale. Ovviamente c’è ancora Allegri per cui tanto si deve comprendere e ci sono tante componenti per fare chiarezza. Qualcosa secondo me c’è”.

“Calcisticamente – ha concluso Frey – da non juventino se chiudo gli occhi e voglio rivedere la grande Juve metterei come presidente Del Piero e allenatore Zidane. All’Inter c’è Zanetti, al Milan Maldini che sono leggende. Hanno rappresentato una carriera nello stesso club. C’è bisogno di questi ambasciatori che rappresentano la storia del passato”.