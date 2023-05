Caso Juve: cambia tutto, svelata la sentenza

La giornata di ieri ha portato la Juventus ad essere deferita per il caso stipendi. E in queste ultime ore è stata svelata la sentenza. Ecco le ultime.

Non è un periodo sicuramente fortunato per la Juventus. Nel giro di qualche ora i bianconeri si sono trovati deferiti per il caso stipendi e fuori dall’Europa League. Insomma, un quadro peggiore che rischia nelle prossime settimane di portare la squadra allenata da Allegri fuori dalla zona Champions.

Ma la dirigenza è al lavoro per trovare una soluzione importante ed evitare condanne importante. Per farlo, secondo quanto riferito da SportMediaset, le idee sono molto chiare e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro più chiaro.

Caso Juventus: anticipata la sentenza, cosa sta succedendo

Il momento in casa Juventus, come detto, non è sicuramente dei più semplici. Il deferimento per il processo stipendi potrebbe portare ad una nuova penalizzazione. Il condizionale è d’obbligo, perché in casa bianconera hanno fiducia di poter evitare una sanzione pesante e guardare con maggiore fiducia al futuro. Il piano è molto chiaro e nel giro di qualche settimana si potrebbe avere un quadro assolutamente più chiaro per capire anche il destino della Vecchia Signora.

Stando alle ultime indiscrezioni, la Juventus ha intenzione di aspettare la sentenza del 22 maggio e poi magari riprovare un patteggiamento in modo da avere una doppia penalizzazione (la seconda non afflittiva ndr) e chiudere la questione. L’obiettivo dei bianconeri è quello di riuscire ad ottenere una sanzione che non chiude assolutamente le porte alla Champions League. Infatti, si spera di poter ottenere magari un quarto posto e puntare molto sulla questione economica.

Naturalmente si tratta di una ipotesi che potrà essere confermata solamente nella giornata di lunedì visto che, almeno per il momento, i dubbi sono diversi e quindi è davvero molto complicato fare delle previsioni sul futuro.

Ultime Juventus: la Champions resta a forte rischio

La doppia penalizzazione della Juventus mette a serio rischio la Champions League. Come detto nelle scorse ore, l’obiettivo della FIGC è quello di arrivare a chiudere le vicende entro il 30 giugno e quindi fare scontare le penalizzazioni in questo campionato. Ma in casa bianconera si ragiona di non far fare il secondo processo considerando che un patteggiamento potrebbe consentire di guardare con maggiore fiducia al futuro.

Non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro e capire il destino della Juventus anche in vista della prossima stagione.