Juve, piove sul bagnato: salta sul più bello un trasferimento già chiuso

Non c’è pace per la Juventus. Dopo l’eliminazione in Europa League, i bianconeri devono fare i conti con un’altra brutta notizia

La serata di giovedì 18 maggio si è conclusa nel peggiore dei modi per la Juventus, sconfitta sul campo del Siviglia con annesso addio all’Europa League. Il cammino dei bianconeri si è fermato in semifinale, per la precisione al Sanchez Pizjuan, dove gli andalusi sono riusciti a battere 2-1 gli uomini di Allegri ai tempi supplementari (l’andata a Torino era terminata 1-1).

Una delusione fortissima per tutti i tifosi juventini, che speravano di poter arrivare in finale di Europa League e vincere il trofeo riscattando cos’ una stagione molto tormentata, in particolare per le vicende extra-campo che porteranno quasi certamente delle penalizzazioni in classifica.

La Juve ha ancora tre gare di campionato prima di archiviare definitivamente questa stagione, in attesa delle sentenze sportive.

L’obiettivo della truppa di Allegri è di mantenere il secondo posto, che garantirebbe l’accesso alla Champions League e la possibilità di giocare la Supercoppa (data la nuova formula): saranno poi le probabili penalizzazioni a definire il futuro juventino.

Un futuro che deve essere necessariamente caratterizzato da un rinnovamento, che riguarderà non soltanto la rosa ma anche i quadri dirigenziali.

La Juve ora ha paura: il colpo rischia di sfumare

La ‘Vecchia Signora’ sembrava ad un passo da Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, ritenuto il vero artefice dello straordinario scudetto partenopeo.

Giuntoli, la scorsa estate, ha messo a segno alcuni colpi (in primis Kim e Kvaratskhelia) che hanno permesso al Napoli di rinforzarsi moltissimo senza svenarsi.

Il suo profilo sembra essere l’ideale per la Juventus, che deve fare i conti con un bilancio tutt’altro che roseo e con i mancati introiti causati da una probabile esclusione dalla prossima Champions League.

La Juve ha quindi bisogno di uno come Giuntoli, capace di individuare talenti e portarli a Torino a basso prezzo.

Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, non sembra proprio che Aurelio De Laurentiis abbia tutta questa voglia di lasciar andare il suo direttore sportivo così facilmente, per giunta ad una rivale come la Juventus.

La settimana prossima il numero uno del Napoli e Giuntoli dovrebbero vedersi per parlare proprio del passaggio del ds ai bianconeri, ma De Laurentiis non sembra intenzionato a liberarlo e avrebbe già respinto le sue dimissioni.

Giuntoli ha ancora un altro anno di contratto con il Napoli: la Juve ora teme davvero che questo trasferimento, che veniva ormai dato per fatto, possa saltare sul più bello.