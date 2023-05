Milan, non solo Spalletti: c’è un altro nome clamoroso per la panchina

La panchina di Pioli traballa più che mai ed a quanto pare, i rossoneri avrebbero anche un’altra alternativa oltre a Spalletti

Per Stefano Pioli non sarà certo facile ora tenersi stretta la sua panchina. Non sono poche le possibilità di un suo addio al Milan dopo quattro stagioni. Non certo piene di insuccessi, visto lo scudetto del 2022, rimasto però a questo punto, episodio importantissimo ma sporadico della sua parentesi.

In rossonero, Pioli non è riuscito a ripetersi, non ha vinto la Supercoppa Italiana, persa tra l’altro nel derby e probabilmente non porterà neanche i rossoneri alla prossima Champions League.

Insomma, un quarto anno dal declino inaspettato, se si pensa che in fondo, quella che vinceva il tricolore dodici mesi fa, era più o meno la stessa squadra di oggi. Eccezion fatta per diversi rincalzi che saranno bocciati, ma ora le scusanti sono finite.

L’allenatore emiliano avrebbe ancora qualche flebile speranza di entrare tra le prime quattro, soprattutto se alla Juventus venisse concordata una nuova penalità. Ma potrebbe non bastare…

I punti ad oggi sono 61, con le prossime gare da vincere potrebbero comunque rappresentare un buon bottino. C’è pur sempre la Roma a -2, anche qui bisognerà fare attenzione. Insomma, i media hanno tutte le ragioni per iniziare a pensare ad un sostituto.

Milan, non solo Spalletti: spunta altro nome clamoroso per il dopo Pioli

Si parla di una possibile visita di Luciano Spalletti nelle prossime settimane a via Aldo Rossi. Il tecnico toscano non avrebbe intenzione di continuare con Aurelio De Laurentiis e, dopo aver vinto lo Scudetto, potrebbe decidere di lasciare Napoli.

Da poche ore sarebbe però stata lanciata un’altra ipotesi per la panchina rossonera. Un altro nome di allenatore che ha fatto benissimo quest’anno e che fa giocare bene le sue squadre.

Il nome nuovo corrisponde a quello di Vincenzo Italiano, attuale tecnico della Fiorentina.

Assolutamente a sorpresa, la squadra viola sarà tra le due italiane che a breve disputeranno due finali. Quella di Coppa Italia contro l’Inter e poi quella di Conference League, da giocare con il West Ham.

Il mister classe ’77 per ora non parrebbe intenzionato a lasciare Firenze, ma se arrivasse l’offerta di un club così blasonato potrebbe lasciarsi convincere.

Per adesso siamo nel campo delle ipotesi, ma dopo una lunga trafila dalla D alla A alla Conference, questa potrebbe essere la prima vera piazza importante per Italiano.