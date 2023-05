Rivoluzione UEFA, come cambia il ranking: italiane shock

L’aggiornamento del Ranking Uefa per le squadre di club stravolge direttamente anche le compagini italiani, la classifica ora diventa clamorosa

Il coefficiente stabilito dai vertici del calcio europeo ora pone diverse sorprese, non è tutto oro quello che luccica. Le squadre italiane sono così pesantemente condizionate da questo punteggio, decisivo spesso per tutta la Serie A.

Le tre finali raggiunte in Europa hanno sicuramente rimesso le attenzioni sui club italiani, era dagli Novanta che non avveniva un simile evento. Ai tempi avvenne a ridosso del mondiale giocato proprio in Italia, ora invece sembra quasi una sorta di miracolo vedere Inter, Roma e Fiorentina in finale.

Situazione che porta uno stravolgimento dei parametri del Ranking Uefa, ci sono squadre che volano in classifica e altre invece che sprofondano verso il basso.

Sono punteggi importanti per il calcio italiano e che non riguardano solamente le ultime settimane, anche se potenzialmente influenzate proprio dalle gare più recenti.

Ci sono molti parametri da sommare in questa situazione, il calcio italiano dovrà difendersi dall’assalto degli altri campionati per poter mantenere il massimo privilegio in Europa, ovvero la collocazione di quattro squadre in Champions League senza passare dai preliminari.

Ranking Uefa, la posizione delle italiane

Vincere la coppa a volte porta variazioni minime, nel 2010 l’Inter fece il triplete ma ci fu il minimo di squadre da qualificare in Europa per la crisi del nostro calcio. Proprio i nerazzurri hanno effettuato il sorpasso: l’Inter supera la Juve, è settima con 81 punti di coefficiente.

Una soddisfazione per Marotta e Inzaghi, proprio il finale della top ten si colora di Italia, Inter settima, Juve ottava e Roma nona a quota 79 punti, dunque margini minimi per le squadre della Serie A.

La Roma, per altro, conta quattro semifinali europee negli ultimi sei anni con due finali consecutive, il lavoro di Mourinho ha portato i suoi frutti. In caso di vittoria, per altro, sorpasserebbe sicuramente la Juve nel conteggio.

Il Ranking Uefa premia comunque le corazzate, il Manchester City con la finale è balzato in testa con 118 punti, seguito dal Bayern Monaco con 116 e dal Real Madrid con 102.

Fa specie vedere la squadra di Ancelotti terza nonostante le Champions vinta, ma la media dei risultati parte dal 2017-18. Curiosità infine per la Fiorentina, squadra non troppo avvezza alle coppe europee ma che con la finale di Conference trova spazio all’80° posto con 20 punti.