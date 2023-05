Vlahovic-Leao, l’affare più folle dell’estate prende corpo

Dusan Vlahovic e Rafael Leao hanno un destino tutt’altro che stabile, c’è una maxi operazione che potrebbe coinvolgere entrambi

Il calciomercato in Serie A comincia a muovere le prime operazioni, i top player non sono al sicuro. Dusan Vlahovic è il pezzo pregiato per risollevare il bilancio della Juventus, Leao invece l’arma in più che può utilizzare il Milan.

Sta concludendosi una stagione difficile, anche per i big. In questo caso sono due i protagonisti che hanno avuto varie difficoltà, il mondiale non ha dato la spinta necessaria e in questo caso la Serie A li ha visti alternarsi.

Dusan Vlahovic via dalla Juve può essere un’opzione concreta per il prossimo calciomercato. Il serbo non ha legato con Max Allegri e una permanenza del tecnico accelererebbe la situazione.

Rafael Leao, invece, è prossimo al rinnovo (si chiude nella prossima settimana) e c’è una clausola da 175 milioni che comunque non demoralizza i top club che hanno voglia di investire. Le difficoltà della Juve hanno coinvolto hanno i loro top player, incapaci a volte di saper reagire e costretti così a una stagione con ben poche soddisfazioni. Giuntoli dovrà sacrificare qualche big e partendo da questa cessione innescherebbe anche il mercato in entrata, seppur con qualche sacrificio.

Vlahovic-Leao, c’è una doppia operazione

Vendere il serbo per comprare Hojlund dall’Atalanta potrebbe essere la prima mossa del futuro ds bianconero, così come in casa Milan si pensa a vendere Leao per ricostruire la rosa.

Vlahovic e Leao sono entrambi obiettivi del Real Madrid, pronto al grande slam.

Il serbo soprattutto vuole capire in fretta cosa farà nel futuro, c’è l’avanzata delle grandi squadre alla ricerca di un centravanti.

Il Real Madrid potrebbe fare il doppio colpo in Serie A, l’erede di Karim Benzema va trovato e anche alla svelta. Gli spagnoli, come riporta El Nacional, pensano ai due profili del campionato italiano, investire su di loro vorrebbe dire potenziare l’attacco e mantenere una continuità anche nel futuro.

Parlando di cifre, non sarà facile muoversi per il Real. Dovrebbe rinunciare a Jude Bellingham, incassare qualcosa da altre cessioni per andare poi all’assalto.

Anche perché se per Vlahovic potrebbe bastare 80 milioni, Leao col rinnovo costerebbe 150: una bella spesa per gli spagnoli, un investimento non da poco. L’ultima parola toccherebbe al futuro allenatore madrileno, se Carlo Ancelotti diventerà ct del Brasile toccherà molto probabilmente a Zinedine Zidane assumere il ruolo per la terza volta. E il suo parere sarà decisivo.