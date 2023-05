È fatta con l’Inter: firma e annuncio dopo Istanbul

Il calciomercato dell’Inter è pronto a spiazzare subito i tifosi: firma e annuncio dopo la super sfida con il Manchester City

L’annata dell’Inter va avanti, con un solo grande sogno che non è poi così lontano dai nerazzurri. La finale di Champions League contro il Manchester City può regalare uno storico traguardo alla ‘Beneamata’: non sarà semplice ma i nerazzurri proveranno a gettare il cuore oltre l’ostacolo.

Intanto, però, ciò che interesserà il club di Steven Zhang già tra qualche settimana sarà la sessione estiva di calciomercato, che riaprirà ufficialmente i battenti ad inizio luglio.

Nel frattempo, però, Marotta e Ausilio lavorano sotto traccia alle operazioni che in entrata dovranno portare quel qualcosa in più all’attuale rosa in mano al tecnico piacentino. La partenza di Milan Skriniar è inevitabile.

Lo slovacco, dopo aver trovato l’accordo col PSG lo scorso gennaio, ha deciso di programmare la sua partenza da Milano a parametro zero al termine dell’attuale stagione. Oltre all’ex Sampdoria in difesa, però, anche Stefan de Vrij rischia di lasciare a mani vuote l’Inter.

L’olandese infatti pare lontano dal rinnovare l’accordo che scadrà tra poco più di un mese. Le buone notizie per la retroguardia arrivano, invece, da Bastoni: l’ex atalantino sembrerebbe avvicinarsi a grandi passi ad un rinnovo che scaccerebbe l’ombra della cessione da qui a qualche mese.

A centrocampo il focus resta sempre indirizzato su un nome: Marcelo Brozovic. L’ex Dinamo Zagabria nel corso della stagione è rimasto a lungo infortunato e indisponibile, sostituito brillantemente da Calhanoglu in mezzo al campo.

Inter, allarme rientrato: annuncio in arrivo

È così che lo scenario solo sfiorato cinque mesi fa – lo scambio col Barcellona per Kessie è sfumato all’ultimo – potrebbe riprospettarsi: la cessione, per rimpolpare le casse del club di Steven Zhang e puntare su nuovi profili, rimane un’ipotesi decisamente probabile.

In avanti il nodo principale rimane sempre quello legato a Edin Dzeko. Il 37enne di Sarajevo, nonostante l’avanzare dell’età, ha comunque saputo ritagliarsi uno spazio importante con la maglia dell’Inter.

14 reti e 5 assist vincenti in stagione, tra campionato e coppe, non sono un caso. Ed è per questo che vista la scadenza ferma al 30 giugno, all’ex romanista starebbero pensando diverse società. Sia in MLS, opzione che rimane in piedi, così come l’Olympique Marsiglia di Igor Tudor che ben volentieri potrebbe dare la giusta accoglienza a Dzeko da qui a qualche settimana.

Nonostante ciò, il rinnovo tra l’Inter ed il centravanti bosniaco è praticamente certo.

I nerazzurri sono pronti ad annunciare dopo la finale di Champions League del prossimo 10 giugno l’accordo già trovato con l’entourage del calciatore. Circa 4 milioni di euro, fino all’estate 2024: quando, verosimilmente, l’addio ai nerazzurri potrebbe diventare realtà. Ma intanto Dzeko è pronto a rimanere ancora a Milano, pronto a difendere i colori nerazzurri.