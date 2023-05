Inter gelata: Lukaku si veste di bianconero

Romelu Lukaku torna ad allontanarsi in modo concreto dalla permanenza in nerazzurro: arriva l’annuncio, in estate può diventare bianconero

La stagione dell’Inter avanza ed i tifosi nerazzurri non intendono minimamente smettere di sognare. Perchè la conquista della finale di Champions League ai danni del Milan è stato un traguardo davvero troppo importante, al di là della beffa servita agli uomini di Stefano Pioli.

Sulla carta la sfida al Manchester City di Guardiola pare proibitiva ma la squadra di Simone Inzaghi ci proverà con tutte le forze il prossimo 10 giugno all’Ataturk Olymoic Stadium di Istanbul.

Intanto, però, il tema caldo in casa interista torna già ad essere il calciomercato che durante la prossima estate potrebbe vedere diversi movimenti.

Uno riguarderà Lukaku: la voce dalla Spagna è decisamente inaspettata.

Secondo quanto viene riportato da ‘Fichajes.net’, il futuro di Romelu Lukaku non sarà nè all’Inter nè al Chelsea.

L’avventura in nerazzurro è destinata ad esaurirsi quando, il 30 giugno 2023, scadrà il prestito firmato per un anno dalla società di Todd Boehly. Pare, poi, che la ‘Beneamata’ non abbia intenzione di sedersi e trattare l’eventuale permanenza del belga a Milano.

Addio Inter: Lukaku sarà bianconero

Ricordiamo, infatti, come ‘Big Rom’ abbia fruttato alle casse dell’Inter meno di due anni fa ben 113 milioni di euro. È comprensibile quindi come il Chelsea non abbia intenzione di trattare sul prezzo dell’ipotetica cessione, a maggior ragione con la società a cui ha staccato un assegno tra i più alti della storia recente.

Ma cosa sarà di Lukaku? Il quotidiano spagnolo sottolinea come l’attaccante tornerà sicuramente a Londra dove già si sta studiando e analizzando la situazione.

La ricerca di una nuova grande società pronta a puntare sull’attuale bomber dell’Inter è già cominciata e potrebbe aver portato i suoi frutti.

Perchè una delle big di Premier League che l’anno prossimo giocherà, salvo disastri, la Champions League sarebbe pronta a puntare forte sull’attaccante classe 1993.

Si tratta del Newcastle di Eddie Howe, reduce da una grande stagione che dovrebbe coronarsi nei prossimi giorni con l’aritmetica certezza di essere protagonisti l’anno prossimo nell’Europa dei grandi.

E l’Inter, in tal senso, non potrebbe farci nulla. Il Chelsea punterà a rientrare dalla maxi spesa dell’estate 2021 per il bomber di Antwerpen che in Inghilterra ha deluso le aspettative e solo recentemente è tornato ad ingranare con la squadra di Simone Inzaghi.

In questa stagione, nelle 32 apparizioni collezionate tra Serie A e coppe, Lukaku ha segnato 12 gol e firmato 6 assist vincenti: il futuro potrebbe portarlo a vestirsi di bianconero, da luglio, con il Newcastle in primissima fila per l’acquisto dal Chelsea.