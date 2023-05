Juve, doppio sacrificio: il big arriva con lo scambio

Dopo la cocente eliminazione in Europa League per mano del Siviglia, la Juventus si proietta sul finale di campionato che dirà molto sul futuro del club

La ‘Vecchia Signora’ dovrà mantenere la distanza sul Milan quinto, per cercare di centrare un piazzamento alla prossima Champions League. Al netto delle sentenze… Il ‘Diavolo’ si trova attualmente a meno sette dai bianconeri, con lo scontro diretto in programma a Torino nel prossimo weekend. Nonostante questo, però, la dirigenza lavora per programmare il futuro.

La rosa, infatti, potrebbe subire una vera e propria rivoluzione. Cuadrado, Alex Sandro, Rabiot e Di Maria vedranno scadere il proprio contratto a giugno.

L’unico che potrebbe restare agli ordini di Massimiliano Allegri è il ‘Fideo’, che pare prendere in seria considerazione l’idea di una permanenza a Torino per un ulteriore stagione.

Per quanto riguarda Adrien Rabiot, invece, il futuro pare essere in Inghilterra.

I 10 milioni annui richiesti dal centrocampista transalpino sono ritenuti eccessivi dal club bianconero, mentre i club inglesi non avrebbero problemi a garantirglielo.

A tal proposito, la dirigenza pare aver già individuato il giusto profilo per sostituirlo.

La Juventus piomba su Frattesi, il Sassuolo apre alla cessione: doppia richiesta

Il calciatore individuato dalla Juventus per rinforzare la zona centrale del campo è il classe 1999 Davide Frattesi. Il neroverde si sta rendendo protagonista di una grandissima stagione, che lo vede a quota sette reti in 37 partite disputate tra campionato e Coppa Italia.

Il Sassuolo ha aperto alla cessione del proprio talenta, anche se in cambio è pronta a chiedere alla società bianconera due giovani talenti. Stiamo parlando dell’argentino classe 2001 Enzo Barrenechea e di Samuel Iling Junior inglese classe 2003.

I due calciatori, nonostante la giovane età, sono stati lanciati da Allegri in questa stagione. Iling Juonior si è tolto anche la soddisfazione di realizzare un goal in Serie A, nella partita di Bergamo vinta 0-2 contro l’Atalanta.

La società bianconera ha aperto all’idea di inserire i due calciatori all’interno della trattativa, ma è intenzionata a mantenere il diritto di ricompra.

L’ok da parte della Juventus, però, è un segnale che spinge sempre di più la trattativa verso una possibile fumata bianca. Sul classe 1999 c’è anche il forte interesse di Lazio e Roma, che stanno sondando il terreno per cercare di portarlo nella capitale.

La Juve, però, ha le carte giuste per arrivare fino in fondo, con il Sassuolo pronto a dare il definitivo via libera. Il sorpasso sulle romane è servito, con Frattesi che presto può tingersi di bianconero.