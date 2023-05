Piovono milioni su Milano: offerta irrinunciabile per il big

Seppur considerato uno dei pilastri della squadra del futuro, il big potrebbe partire se arrivasse un’offerta di almeno 50 milioni

Protagoniste di stagioni ben diverse dal punto di vista dei risultati finali – una potrebbe restare addirittura fuori dall’Europa che conta, l’altra è in corsa per un Triplete tutto Coppe – Milan ed Inter condividono ben più dell’appartenenza alla stessa città.

Le due squadre di Milano sono infatti alle prese con gli assalti portati ai loro gioielli, e tutto in un contesto economico-finanziario che non può escludere delle dolorose rinunce ad alcuni dei propri big.

Se infatti l’Inter deve quasi quotidianamente respingere gli assalti per i vari Bastoni, Barella, Onana e Lautaro Martinez, i rossoneri sono ancora alle prese con la telenovela Rafael Leao, cercato con insistenza da Chelsea e PSG, nonchè con i sondaggi epslorativi su Mike Maignan e Fikayo Tomori, pezzi ambìti sul mercato internazionale.

E poi c’è lui, il talento nostrano che forse più di tutti ha mostrato miglioramenti in un costante processo di crescita. Considerato ormai il perno del Milan del futuro, l’ex Brescia è cercato da diverse big europee, dipsoste a far follie per il suo cartellino.

In particolare una, il PSG, lo vede come l’erede perfatto di un altro italiano, Marco Verratti, che dopo 11 anni all’ombra della Torre Eiffel potrebbe dire addio.

Ecco l’erede di Verratti: Maldini alza il muro ma…

Non c’è dubbio che, dopo delle comprensibili diffioltà iniziali, nelle ultime due stagioni Sandro Tonali si sia elevato allo status di titolarissimo del club rossonero. Il prodotto delle Giovanili del Brescia, cresciuto enormemente in termini di carisma e personalità, è un punto fermo del centrocampo di Pioli e della Nazionale azzurra.

La sua capacità di essere un ottimo distributore di gioco senza rinunciare alle doti di corsa e di calciatore abile negli inserimenti lo ha portato a poter svolgere, all’occorrenza, il doppio ruolo di play di centrocampo e di mezzala col vizio de gol. Un centrocampista completo, insomma. Totale. Proprio ciò che serve al PSG.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il club parigino – alle prese con l’ennesima rivoluzione degli ultimi anni – avrebbe puntato proprio il bresciano per rinnovare la sua linea mediana.

Verratti, non più così amato dal pubblico francese, potrebbe aver fatto il tempo suo. Chi meglio del connazionale Tonali potrebbe farne le veci?

Il Milan considera il suo gioiello incedibile, ma a fronte di un’offerta di almeno 50 milioni a Maldini potrebbero tremare i polsi. Soprattutto se il Diavolo non riuscisse a staccare il pass per la prossima Champions League. In quel caso, forse, bisognerebbe anche fare i conti con la volontà del calciatore. Che potrebbe cedere alle lusinghe della società transalpina.