Tradimento in vista, l’attaccante tentato dai grandi rivali: è già finita

Incredibile colpo di scena in uno dei top club europei. La stella potrebbe dire addio dopo una sola stagione e accasarsi tra le fila degli storici rivali: i tifosi tremano

La sessione estiva di calciomercato è alle porte e le prime voci di trasferimenti iniziano a farsi strada. Di recente sarebbe rimbalzata con insistenza una voce che vorrebbe la stella lontano dal club che lo ha fortemente voluto un anno fa.

Lo scenario potrebbe essere ancora più devastante di così. A far la corte ad uno dei calciatori più in vista del panorama europeo ci sarebbe una delle più grandi e storiche rivali.

Gli ex tifosi, dunque, si augurano che si tratti solo di voci ma le possibilità di vedere il vecchio beniamino con la maglia dei rivali si fanno sempre più concrete.

A 180 minuti dal termine in campionato tedesco è uno dei pochi ad essere ancora aperto. A dirigere la classifica di Bundesliga è il solito Bayern Monaco che mai come quest’anno sta faticando per portare a casa l’ennesimo titolo.

Appaiato ai bavaresi, ad un solo punto di distanza, c’è il Borussia Dortmund di Terzic.

La stagione dei rossi di Baviera è stata più tribolata del previsto e sia in DFB Pokal che in Champions League sono arrivate dolorose eliminazioni. La prima ai quarti di finale contro il Friburgo, capace di trionfare all’Allianz Arena; la seconda ancora ai quarti di finale contro il Manchester City dell’ex Guardiola.

Colpo di scena: il mercato potrebbe portare via uno dei top player

A fotografare le difficoltà stagionali del Bayern ha contribuito anche la burrascosa separazione con Julian Nagelsmann che ha sollevato diverse polemiche anche all’interno della rosa. Inoltre, uno degli acquisti più costosi e importanti non ha rispettato le attese, deludendo chi da lui si aspettava un rendimento decisamente maggiore. Si tratta di Sadio Mané, attaccante senegalese prelevato in estate dal Liverpool.

Inoltre, uno degli acquisti più costosi e importanti non ha rispettato le attese, deludendo chi da lui si aspettava un rendimento decisamente maggiore. Si tratta di Sadio Mané, attaccante senegalese prelevato in estate dal Liverpool.

Dopo aver vinto tutto con i Reds, Mané aveva deciso di lasciare Anfield per misurarsi in una nuova realtà. Complice l’addio di Lewandowski, direzione Barcellona, il senegalese ha trovato strada spianata per diventare la punta di diamante dell’attacco bavarese.

Il suo rendimento, però, non è stato all’altezza della sua fama e dopo 37 presenze ha messo a segno soltanto 12 gol.

Il suo futuro in Baviera, dunque, non è più così scontato. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, Newcastle e Manchester United starebbero pensando al colpo.

L’eventuale trasferimento ai Red Devils non sarebbe visto di buon grado dai suoi ex tifosi del Liverpool, acerrimi rivali del Manchester United.