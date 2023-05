Messi, l’Al Hilal aumenta l’offerta per beffare il Barcellona: cifre pazzesche

Il Barcellona sogna il gran ritorno a casa di Messi, ma l’Al Hilal è pronto ad investire cifre folli per lui: ecco l’offerta monstre

Il giocatore del PSG pianifica il suo futuro lontano dalla Francia: da una parte ci sono i blaugrana, ma dall’altra c’è un ingaggio faraonico.

Si avvicinano i titoli di coda fra il PSG e Messi: il suo contratto è in scadenza e, salvo clamorose sorprese, non ci sarà il rinnovo.

Le parti avevano raggiunto un’intesa dopo il Mondiale, ma i rapporti si sono raffreddati con il tempo fino alla rottura definitiva.

Ad incrinare ulteriormente il rapporto è stato l’ormai celebre viaggio dell’argentino in Arabia: il club, che non lo aveva autorizzato, lo ha sospeso per due settimane.

In seguito la dirigenza ha deciso di ritirare il provvedimento in seguito alle scuse pubbliche da parte del giocatore, ma questo non cambia il futuro. Il Barcellona sogna di riportarlo a casa, ma c’è una concorrente molto agguerrita da superare: l’Al Hilal.

Messi, l’Al Hilal fa sul serio: cifra folle sul piatto

L’argentino si trova ora di fronte ad una decisione molto importante: scegliere la sua prossima meta. Il Barcellona sogna di riportarlo a casa due anni dopo la brusca separazione a causa dell’impossibilità di rinnovare il contratto per i paletti imposti dalla Liga.

Il presidente Laporta lo ha dichiarato apertamente: farà di tutto affinché Messi possa indossare nuovamente la maglia del Barça.

I tifosi, durante i festeggiamenti per la vittoria del campionato, hanno intonato il suo nome: la volontà della piazza, dunque, è molto chiara. Anche Xavi spera di averlo a disposizione per costruire la squadra intorno a lui, ma c’è un grosso ostacolo: l’Al Hilal.

La squadra araba ha già presentato un’offerta da €400 milioni annui per portare il campione del mondo nel campionato saudita.

Qui rinascerebbe la rivalità con Cristiano Ronaldo, che a gennaio si è trasferito all’Al-Nassr dopo l’improvvisa rottura con il Manchester United. Tuttavia, come riportato da Express, l’Al Hilal sarebbe pronto ad aumentare la propria proposta fino a €500 milioni: una cifra folle per convincere Messi ad abbandonare l’Europa.

Tuttavia, la volontà del giocatore è abbastanza chiara: vuole continuare a giocare la Champions League. Per questo motivo, la sua priorità è quella di rimanere in Europa: il Barcellona, ad oggi, pare la meta più probabile, ma tutto dipenderà da ciò che accadrà nelle prossime settimane.