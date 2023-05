Mondo del calcio addolorato: è morto giovanissimo

Un giovane calciatore è morto in circostanze tutte da chiarire: esplode il dolore del web. Sono ore di grande commozione

Dolore e sconcerto fanno capolino, e ci attanagliano come una morsa, quando un giovane, ad appena 24 anni, muore improvvisamente, lasciando un vuoto incolmabile.

Valente calciatore e studente modello, fresco di una laurea in ingegneria gestionale, pronto anche a discutere la tesi per ottenere la magistrale. Fuori dal campo era un ragazzo esemplare, sul terreno di gioco, con merito, si era guadagnato “i galloni” di capitano. E anche quando non sei destinato a una carriera di primo attore nel mondo dello sport, anche quando il pallone è solo un divertimento, sei capace di viverlo nel modo giusto, nella sua parte più sana.

Tutto questo Gabriele Gallani lo sapeva bene, era consapevole che il calcio non sarebbe mai stato “il mestiere” della sua vita: ed è per questo che aveva sempre prima pensato agli studi, alla laurea, continuando a coltivare lo sport come divertimento.

“Il capitano”, però, ha lasciato i compagni da soli a combattere: perché dalla prossima partita lui non ci sarà, non indosserà più quella fascia.

Gabriele è deceduto qualche giorno fa in modo tragico: ha perso la vita lontano da casa, in quella che doveva essere una vacanza, all’insegna del divertimento e dell’emozione, di quelle che a 24 anni ha diritto e voglia di concederti, e che si è invece trasformata in un dramma.

Il suo corpo è stato ritrovato in un canale di Amsterdam: è morto successivamente alle conseguenze della caduta in acqua. Eppure chi lo conosce bene sa che era anche un valente nuotatore.

Tragica morte in un canale di Amsterdam per un giovane calciatore emiliano

Gli inquirenti sono a lavoro per comprendere se il tutto è avvenuto in maniera accidentale, oppure se sono ben altre le circostanze che ne hanno provocato la caduta e il conseguente decesso.

Lo hanno soccorso, hanno fatto di tutto per salvargli la vita, ma Gabriele è deceduto poco dopo essere stato recuperato dal canale.

Il giovane di Neviano degli Arduini era il capitano del Team Traversetolo, Promozione Girone A, club della provincia di Parma. Da poco tempo aveva cominciato a indossare, con capacità e orgoglio, la fascia di capitano.

Dopo il diploma al Liceo Scientifico Giacomo Ulivi Gabriele, Gabriele si era laureato nel 2020 in ingegneria gestionale all’università, proprio di Parma e nel mese di luglio avrebbe dovuto discutere la tesi per la magistrale.

Si era concesso una tappa di qualche giorno in Olanda, per poi tornare a casa e riprendere con lo stage e con gli studi.

Da alcuni giorni era anche approdato nelle sede bolognese della Lamborghini per un suggestivo stage aziendale.

Difensore centrale, roccioso e forte fisicamente, Gabriele era stimato e apprezzato in Paese. Sui social campeggiano le parole di dolore e di commozione degli amici, dei familiari, dei compagni di squadra, di chi aveva avuto onore e piacere di affrontarlo come avversario.