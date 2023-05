Bremer-bis, affare clamoroso: firma con la Juve!

Dopo l’operazione Bremer messa a segno lo scorso anno, la Juve ha in mente di piazzare un altro colpo in difesa

La Juve sta cercando di rinnovare il suo reparto difensivo che ha avuto un’importanza enorme nei nove scudetti consecutivi. Negli ultimi anni i bianconeri hanno perso sia Andrea Barzagli che Giorgio Chiellini, e ora si preparano a salutare anche Leonardo Bonucci, il quale ha già fatto sapere di volersi ritirare al termine della prossima stagione.

Già lo scorso anno la Juve ha cominciato questa operazione di rinnovamento prelevando dal Torino uno dei migliori giocatori della stagione passata. Stiamo parlando di Gleison Bremer, acquistato dai granata per 41 milioni di euro più otto di bonus.

In questa stagione il difensore brasiliano ha totalizzato 40 presenze con la maglia bianconera in tutte le competizioni, mettendo a segno cinque reti.

Tuttavia la dirigenza bianconera sa bene di dover ancora intervenire in difesa, dato che giocatori come Alex Sandro e Rugani non danno più le garanzie di qualche tempo fa.

Ecco perché la Juve sta cercando di intavolare una nuova trattativa con il Torino, dopo l’ottimo esito dell’operazione Bremer.

La Juve pensa ad un altro grande affare: occhi su Buongiorno

I dirigenti bianconeri hanno infatti messo gli occhi su Alessandro Buongiorno, difensore centrale dei granata che compirà 24 anni il prossimo 6 giugno.

Buongiorno è cresciuto nel settore giovanile del Torino, vincendo anche una Coppa Italia Primavera. Dopo alcuni prestiti (Carpi e Trapani), il difensore torinese è stato integrato nella prima squadra nell’estate 2020.

In queste tre stagioni con il Toro ha totalizzato 72 presenze tra campionato e coppe (che si aggiungono a quella dell’esordio nel 2017-2018, ndr), mettendo a segno la sua prima rete in maglia granata nella vittoriosa trasferta di Genova contro la Samp (0-2) dello scorso 3 maggio.

Le sue prestazioni sono diventate via via sempre più convincenti e non è certo un caso se il tecnico del Torino, Ivan Juric, ha voluto elogiare Buongiorno per i suoi miglioramenti.

L’allenatore croato ha dichiarato di aver visto poche volte nella sua vita una crescita di questo tipo, sotto ogni punto di vista.

La bella stagione di Alessandro Buongiorno ha attirato molti big club italiani ed europei, tra cui proprio la Juventus. ‘Madama’ punta sui buoni rapporti con il Torino per ripetere la stessa operazione messa a segno con Bremer.

Il contratto di Buongiorno scade nel 2025, pertanto servirà un’offerta interessante per convincere Urbano Cairo a lasciarlo partire.