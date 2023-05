Allegri, botta e risposta al veleno: cosa è successo

Ancora polemiche su Massimiliano Allegri, il tecnico della Juventus fa discutere per le sue dichiarazioni: repliche furibonde

Ancora un paio di settimane per concludere una annata, per la Juventus, che definire complicata sarebbe un eufemismo. Come noto, i bianconeri hanno dovuto fronteggiare vicende di campo ed extra campo piuttosto complesse. Per la seconda stagione di fila, non metteranno trofei in bacheca. E il futuro prossimo appare piuttosto nebuloso.

Una annata vissuta in trincea, totalmente, da Massimiliano Allegri. L’allenatore livornese, con una dirigenza azzerata, ha dovuto farsi carico per un bel po’ di un ruolo praticamente da general manager.

E ha poi dovuto gestire le complicazioni emotive e psicologiche della tempesta giudiziaria che si è abbattuta sulla squadra. Riuscendo a fare in modo che la squadra rimanesse sempre sul pezzo, ma con risultati non brillantissimi, nemmeno dal punto di vista del gioco.

Inevitabilmente, si pone la questione della sua permanenza in panchina, con scenari ancora da chiarire. Il tecnico ha già chiarito la sua posizione, spiegando di essere intenzionato a rimanere a meno che la società non decida diversamente. Ma il dibattito sulla prosecuzione del suo ciclo non si arresta.

Il biennio della sua seconda esperienza juventina è stato fin qui tutt’altro che entusiasmante. E lo stesso Allegri ci sta mettendo del suo nell’alimentare il fuoco delle polemiche, con dichiarazioni sferzanti che non lo rendono simpatico alla piazza, tutt’altro.

Allegri risponde a Szczesny, l’ambiente Juve non ci sta: tutti contro il tecnico

Tiene banco, in particolare, il botta e risposta a distanza con il suo portiere, Szczesny. Il polacco, al termine della gara persa con il Siviglia, che ha sancito l’eliminazione dall’Europa League, si è espresso in maniera critica nei confronti del modo di stare in campo e della prestazione complessiva dei suoi. Scatenando la reazione dell’allenatore che nella conferenza stampa di vigilia della gara con l’Empoli ha espresso parole dure nei suoi confronti.

Allegri, nello specifico, ha invitato l’estremo difensore a non esprimere pareri a caldo a margine delle partite. Addirittura contestandone il modo di esprimersi in italiano, nell’aver parlato di concetti probabilmente fraintendibili dal suo punto di vista. Frasi che hanno sollevato un polverone sui social, dove una larghissima maggioranza della tifoseria juventina ha preso le parti di Szczesny.

Con un hashtag dedicato, #iostoconSzczesny, che è piuttosto esplicativo in merito. L’atteggiamento del livornese è stato ripetutamente stigmatizzato e più di qualcuno lo ha invitato a farsi da parte. Ecco alcuni dei tweet più polemici di queste ore:

Allegri si metta al banco e si faccia dare lezioni di italiano da Szczesny. — Andrea Berardinelli (@AndreaB8514) May 22, 2023

#Szczesny Un ragazzo serio.

Intelligente.

Che si è sempre guadagnato tutto sul campo.

E che ci ha salvato in 1000 situazioni. Messo da parte da UNO QUALSIASI che l’italiano manco lo sa parlare nonostante sia madrelingua! Sei un grande portierone!!!! pic.twitter.com/b6D6BCKfni — 𝔾𝕩𝔽𝕠𝕠𝕥𝕓𝕒𝕝𝕝 (@GXFTBL) May 22, 2023

#Szczesny parla italiano 10 volte meglio di #Allegri. È stato lucidissimo, chiaro, dritto al punto. Nessuna emotività che influisce, nessuna parola sbagliata. Max, se è possibile, è peggio quando parla che quando allena. Mancanza di rispetto assoluta per Tek e per il club. — DaSe (@sersredent) May 22, 2023

Szczesny non conosce l'Italiano? In confronto alle aberrazioni linguistiche di questo pagliaccio è un membro onorario dell'Accademia della Crusca. — andrea maula' (@AndreaMaula) May 21, 2023

Se acciuga rimane, allora contro il Siviglia abbiamo visto l'ultima partita di #Szczesny con la nostra maglia

Onore a chi va controcorrente

Onore a chi parla e agisce per il bene della Juventus#IoStoConSzczesny#AllegriOuthttps://t.co/guNYCpUnQB — #TUDORIN🇭🇷 (@LoJugoslavoAlto) May 21, 2023

Ed io che pensavo che, soprattutto dopo l'uscita totalmente infelice su #Szczesny , ci toglievamo dalle scatole #Allegri, che con tutto il bene che uno può volerci ormai è obsoleto e ha perso totalmente lo spogliatoio. — ⚪Spí⚫ (@Spi0478) May 21, 2023