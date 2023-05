La Juve riscatta Paredes. Poi finisce nello scambio

La Juventus ha deciso il destino di Paredes: il centrocampista argentino sarà riscattato poi coinvolto in uno scambio

Leandro Paredes è stato senza ombra di dubbio una delle delusioni più grandi della Juventus in questa stagione.

Il centrocampista argentino, arrivato dal PSG, inizialmente ne piani della dirigenza e di Allegri doveva prendere in mano le chiavi del centrocampo bianconero e del gioco.

In realtà le sue prestazioni non sono mai state all’altezza della situazione, con il regista argentino spesso e volentieri lasciato in panchina per far posto a Fagioli e Miretti, due ragazzi cresciuti nella Next Gen.

Le prestazioni del sudamericano sono migliorate dopo il Mondiale vinto con la sua nazionale, ma non in maniera netta e sufficiente da meritarsi la riconferma.

E così, con il diritto di riscatto da esercitare dal PSG, la Juve avrebbe preso una clamorosa decisione.

Se, infatti, fino a poche settimane fa sembrava escluso un suo acquisto a titolo definitivo, anche per non gravare oltremodo sul bilancio bianconero, ora si sta facendo strada un’altra ipotesi.

La Juve sarebbe infatti pronta ad acquistare il centrocampista a titolo definitivo per poi cederlo subito, inserendolo in uno scambio.

Juve, Paredes al centro del mercato: riscatto e poi cessione

Un’operazione davvero laboriosa ma probabilmente l’unica strada – o, comunque, la più semplice – per arrivare ad Alvaro Morata.

L’attaccante spagnolo milita nell’Atletico Madrid ma ha già espresso il suo desiderio di lasciare i colchoneros e tornare alla Juve, il club dove ha espresso il suo massimo potenziale in carriera.

Per Morata, peraltro, sarebbe la terza volta dopo aver giocato già in due occasioni con la maglia bianconera. Allegri ha chiesto infatti un centravanti in vista della prossima stagione ed il classe ’92 rispecchia perfettamente le caratteristiche che cerca il tecnico bianconero.

Peraltro l’attacco della Juve potrebbe subire modifiche sostanziali; Milik è soltanto in prestito e servono otto milioni per riscattarlo dall’Olympique Marsiglia. Una cifra che la Juve sarebbe disposta a spendere, visto l’apporto del polacco, soprattutto nel primo periodo.

Sacrificabile, per esigenze di bilancio, è invece Dusan Vlahovic; il centravanti serbo, in caso di offerta corposa da almeno 70-80 milioni, potrebbe essere ceduto per cause di forza maggiore, per far respirare il bilancio.

Anche Moise Kean non è sicuro di restare in bianconero, proprio per la stessa motivazione del serbo. Ecco perché ripartire da Morata, per Allegri, sarebbe già un bel punto a favore.