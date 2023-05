Belen, crisi nera: cosa sta succedendo alla showgirl

Per la bella modella Argentina Belen Rodriguez il momento attuale non è certamente dei migliori. Nuova crisi, le ultime

Dopo un periodo abbastanza sereno, nuove nubi circondano Belen Rodriguez.

La conduttrice del programma televisivo Mediaset, ‘Le Iene’, si trova a dover affrontate una situazione particolare in merito alla propria vita privata.

Sentimentalmente è legata al ballerino e conduttore televisivo Stefano De Martino, con la quale ha un figlio di nome Santiago nato il 9 aprile del 2013.

I due sono stati protagonisti di diversi tira e molla, che li ha visti separarsi e trovare nuovi amori. Belen, infatti, ha avuto una storia con Antonio Spinalbese, con la quale ha avuto una figlia dal nome Luna Marì, nata nel 2021.

La storia tra i due terminò per via dell’amore che la conduttrice ha ammesso di provare per il bel ballerino. Dopo un periodo più che positivo, ora per la coppia pare arrivare una nuova tempesta.

Belen e Stefano ci risiamo, non c’è pace per la coppia: è crisi nera

Dopo un periodo vissuto in tranquillità, infatti, per Belen e Stefano sembra essere tornata la crisi.

A rendere nota questa situazione è l’esperto di gossip Amedeo Venza, che sul proprio profilo Instagram ha dichiarato che “C’è di nuovo aria di crisi tra Stefano e Belen. L’ennesima crisi. Mi dispiace perché loro due sono veramente una forza della natura insieme!”.

Non è la prima volta che si parla di crisi tra i due, e ad alimentare il gossip ci ha pensato la stessa Belen.

Nei scorsi giorni, infatti, aveva postato sul proprio profilo Instagram una foto nella quale appariva da sola al ristorante. Quello scatto, però, non è stato l’unico in cui la showgirl argentina è apparsa da sola sui social.

Nel corso di un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport lo scorso 21 maggio, Stefano De Martino ha parlato tranquillamente di Belen, non lasciando trasparire nulla.

La coppia è una delle più amate d’Italia, e questa nuova crisi ha gettato nello sconforto i fan più assidui.

Vedremo se nei prossimi giorni i diretti interessati riveleranno le loro decisioni, con i social letteralmente in fermento per saperne di più.

Per Stefano e Belen il lungo tira e mola sembra non avere fine, con una nuova separazione che potrebbe essere dietro l’angolo.