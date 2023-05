Elisabetta Gregoraci, la trasparenza lascia di stucco: spettacolo piccante

Elisabetta Gregoraci rimane sempre una delle donne dello spettacolo più seguite, ammalia i fan con trasparenze di gran classe

L’ex moglie di Flavio Briatore è immersa nel jet set, ormai viaggia in tutto il mondo a portare un po’ di stile mediterraneo, mostrandosi ai fan sempre in piena forma come nel caso dell’ultima sfilata di Montecarlo.

Elisabetta Gregoraci è un personaggio pubblico seguito sui social, apprezzata per il suo stile e per una forma sempre impeccabile.

Ex consorte di Briatore, si è fatta conoscere già da tempo per le sue partecipazioni in televisioni e per le incursioni nei paddock dove brillava in mezzo ai motori.

Erano tempi un po’ passati, dal frequentare le corse di Formula 1 alle sfilate di moda c’è tanta differenza. Così, la soubrette di origini calabresi è sempre più immersa nel mondo glamour, le ultime foto caricate su Instagram mostrano la piena ferma della Gregoraci, diventata un punto di riferimento anche nella moda.

Gregoraci, l’abito fa sognare i fan

È proprio uno show nel campo modistico a lanciarla come una grande stella internazionale, in mezzo al lusso e agli accessori di bellezza. Il tutto è avvenuto a Montecarlo, in un rinomato hotel del principato dove le maggiori marche hanno lanciato i loro abiti.

Fra tante stelle, è spiccata quella di Elisabetta Gregoraci, che ha provato vari modelli, ma ha lasciato stupito il pubblico, e di conseguenza i fan su Instagram, per un lungo abito nero con trasparenze in bella evidenza.

Un abito mozzafiato che ha scatenato gli utenti social, il suo vestito lascia stupore nei quasi due milioni di seguaci.

Elisabetta Gregoraci ha definito così la serata di moda: “Una notte indimenticabile quella vissuta a Monaco. Sono felice di condividere con il pubblico le foto della prima edizione della sfilata di Overside Montecarlo”.

Felicità ben tangibile nelle foto che hanno potuto ammirare i sostenitori.

La Gregoraci in trasparenza, i commenti sono quasi tutti dalla sua parte. Le donne ne lodano lo stile e la forma mantenuta anche dopo aver superato i 40 anni, e scorrendo le foto del suo profilo si può ammirare anche in uno shooting in costume.

Il pubblico maschile ha pienamente apprezzato quanto visto e si domanda quando potrà vederla anche in televisione. Potrebbe esserci qualcosa in vista per la stagione televisiva 2023-24, non è solo il mercato dei calciatori a muoversi ma anche quello dei volti dello spettacolo italiano.