Juve, squadra contro Allegri: c’è il nuovo indizio

La situazione in casa Juventus si complica sempre di più con i bianconeri che sembrano non seguire più Massimiliano Allegri

Momento nero per la Juventus che, dopo la penalizzazione di 10 punti in classifica, ha dovuto fare subito i conti con il crollo ad Empoli per 4-1.

Scesi in campo subito dopo l’annuncio della nuova penalizzazione, la squadra allenata da Massimiliano Allegri ha subito una pesante sconfitta dall’Empoli, cadendo al Castellani per 4-1.

Un risultato che ora sembra estromettere quasi certamente la squadra bianconera dalla lotta per il quarto posto.

In casa Juventus sembra che ci sia già chi abbia tirato i remi in barca con due partite da giocare con l’eliminazione dall’Europa League per opera del Siviglia che pare aver spento la luce per diversi calciatori.

Juventus, la squadra non segue più Allegri: il tweet è chiarissimo

Paolo Paganini, giornalista Rai, al termine della sfida persa dalla Juventus contro l’Empoli è stato chiaro parlando una squadra che non segue più il proprio allenatore.

Giocare pochi minuti dopo la sentenza che ha tolto dieci punti in classifica non è sicuramente semplice con la formazione che ha perso concentrazione prima di scendere in campo.

Quello che è certo però è che la Juventus ha offerto poi una prestazione davvero insufficiente contro l’Empoli con la squadra che sembrava senza idee.

Paganini ha sottolineato come il segnale che sia arrivato dal Castellani sia quello di una squadra che non segue più il proprio tecnico.

Le parole di #Mourinho (non credo che sia filo juventino) sono eloquenti su questa penalizzazione, con la #Juventus che stava scendendo in campo. Per quanto riguarda la gara #EmpoliJuventus il segnale è che la squadra non sia più con #Allegri, a tra poco… — Paolo Paganini (@PaPaganini) May 22, 2023

Ora la Juventus è chiamata a giocarsi le sue ultime chance di una qualificazione alla Champions League nella partita contro il Milan in programma nel prossimo turno per poi sperare in risultati favorevoli nell’ultima giornata.

Una Juventus che però dovrà fare poi i conti anche con il processo per la manovra stipendi e, successivamente con i risultati dell’indagine che la UEFA ha aperto autonomamente nei confronti della Juventus.

Un momento estremamente difficile per il club bianconero che deve pensare a ripartire programmando la prossima stagione che deve essere quella del rilancio.

Resta quindi da capire se sulla panchina ci sarà ancora una volta Massimiliano Allegri.

Il tecnico livornese ha affermato di essere intenzionato a restare alla guida della Juventus ma il cambio dirigenziale che sta avvenendo in casa bianconera potrebbe portare a nuove scelte anche per quello che riguarda la guida della squadra.