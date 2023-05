Juve, ennesima beffa: l’Inter lascia di stucco i bianconeri

Questa mossa di mercato ha lasciato di stucco i rivali. Nessuno, tifosi inclusi, si sarebbe mai aspettato un epilogo del genere

I nerazzurri sono seriamente intenzionati a rivoluzionare il loro centrocampo. Reparto che ad oggi, nonostante le sue innumerevoli pedine di qualità, necessita di una lieve ristrutturazione.

Su tutti c’è un giocatore in particolare ad aver catturato l’attenzione di Marotta, il quale nel corso delle prossime settimane potrebbe tentare l’assalto. Non prima di aver pensato a chiudere la stagione nel migliore dei modi, con la finale di Champions League ancora in corso e tanti altri traguardi che aspettano solo di essere raggiunti.

Non sarà facile chiudere in bellezza, ma la squadra di Inzaghi farà il possibile e anche più per portare a casa quanti più trofei possibili durante l’anno.

La stagione dell’Inter, per quanto altalenante, a fine annata potrebbe dirsi incredibilmente positiva.

Per la qualificazione alla prossima Champions, quantomeno passando dal campionato, basta un punto. Per il mercato ci sarà tempo ovviamente, ma le suggestioni iniziano a farsi sempre più frequenti anche a distanza di mesi dall’inizio ufficiale della finestra di mercato estiva.

A questo proposito ci potrebbe pensare proprio il dirigente sportivo, portando a Milano un giocatore che tante squadre si contendono da parecchio ormai.

Si tratta di un talento italiano, giovane e di ottime prospettive. Non è un mistero capire il motivo di così tanto interesse nei suoi confronti insomma.

Il giocatore in questione è stato ‘catapultato’ nel mondo dei grandi dal Sassuolo. Squadra ben abituata a questo tipo di azioni di tutela verso i giovani. Dopo mesi e mesi, sembra che finalmente i nerazzurri abbiano trovato la chiave di volta che li porterà a superare la concorrenza.

Inter, il nuovo colpo arriva dal Sassuolo

Il nuovo leader del centrocampo nerazzurro arriva dal Sassuolo, ed è uno dei principali pupilli di riferimento di Juventus e Roma. Parliamo di Davide Frattesi.

Centrocampista classe 1999, è abile sia tatticamente che tecnicamente. Ottimo in fase di interdizione, per via dei suoi 11 gol siglati in circa 71 presenze dimostra anche di avere dei tempi di inserimento molto precisi, che lo portano spesso e volentieri a incidere in zona gol.

Ebbene, Marotta potrebbe puntare al suo cartellino per inaugurare al meglio la prossima campagna di mercato estiva.

Il piano dell’Inter secondo i principali media è quello di alleggerire le pretese dei neroverdi con qualche contropartita tecnica. Su tutti Mulattieri, Fabbian e Oristanio.

Il primo nome è di assoluto interesse, reduce da un’annata straordinaria con il Frosinone, che (anche) grazie ai suoi gol ha raggiunto la Serie A.