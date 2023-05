Ribaltone Icardi, affare in corso: pronto un triennale

La trattativa per Mauro Icardi sta procedendo bene. L’impressione è che molto presto si possa arrivare a un’intesa definitiva

Anche un grande ex come Mauro Icardi ha voluto complimentarsi con l’Inter per lo straordinario traguardo raggiunto in questa stagione.

I nerazzurri sono riusciti a eliminare il Milan nella doppia semifinale (vincendo entrambe le gare) e sono così approdati alla finale di Champions League, 13 anni dopo la magica notte di Madrid.

L’avversario è il Manchester City di Pep Guardiola, dato ovviamente per favorito dopo il roboante 4-0 rifilato al Real Madrid di Carlo Ancelotti nella semifinale di ritorno all’Etihad Stadium.

Tuttavia in molti sono convinti che l’Inter potrà giocarsi le sue chances a Istanbul per provare ad alzare la sua quarta Champions.

Lo pensa anche Icardi, che ha voluto mandare un grosso in bocca al lupo alla sua ex squadra, ricordando quando 5 anni fa l’Inter riuscì finalmente a tornare in Champions dopo tante stagioni difficili. I

n quell’anno il bomber argentino mise a segno 29 reti, rivelandosi fondamentale per il quarto posto raggiunto dal club all’epoca allenato da Luciano Spalletti.

Dove giocherà Mauro Icardi? Per il bomber è pronto un contratto di 3 anni

Ma quale sarà il futuro di Mauro Icardi? In questa stagione al Galatasaray l’ex nerazzurro sembra aver recuperato la piena forma e soprattutto la giusta ferocia in zona gol.

Sono 15 le reti messe a segno nel campionato turco per Icardi, arrivato in Turchia a settembre 2022 in prestito dal Paris Saint-Germain.

Con i parigini l’attaccante argentino non riusciva più a trovare spazio e per questo è stato girato in prestito al Galatasaray, dove invece sembra essersi completamente ritrovato.

Le belle prestazioni e i tanti gol di Icardi hanno di nuovo attirato l’interesse di molti big club europei per il giocatore, tenendo conto che ha 30 anni e può garantire ancora diverse stagioni ad alto livello.

Tuttavia, l’impressione degli esperti di calciomercato è che proprio il Galatasaray sia la squadra più avanti nella trattativa per Icardi.

Il club turco, soddisfattissimo per la resa del giocatore, starebbe infatti parlando con il PSG per valutare un eventuale trasferimento definitivo del giocatore.

Il contratto di Mauro Icardi con i parigini scade nel 2024, pertanto la richiesta del Paris Saint-Germain non dovrebbe essere particolarmente esosa (si parla di circa 10 milioni di euro, ma è una cifra trattabile).

Secondo l’esperto di mercato turco Ekrem Konur, il Galatasaray sarebbe pronto ad offrire al bomber argentino un contratto di tre anni.