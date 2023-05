Vlahovic-Bayern: arriva la svolta

Il centravanti delude ancora una volta Allegri e i tifosi della Juventus: svolta clamorosa dalla Baviera

La Juventus ha ricevuto due botte clamorose sia fuori che dentro al campo.

Sul terreno di gioco ha incassato quattro reti contro l’Empoli, mentre in tribunale ha subito dieci punti di penalizzazione che hanno modificato per l’ennesima volta la griglia della Serie A.

Al momento è fuori dalla Champions League, ma c’è da dire che perlomeno la Vecchia Signora aveva la possibilità di tornare in corsa per il quarto posto qualora avesse vinto al ‘Castellani’.

La vittoria non è arrivata, anzi in compenso è giunta una clamorosa sconfitta. E così ora l’approdo alla prossima Champions è pressoché impossibile.

In uno scenario del genere, ovvero senza l’Europa che conta, molti big stanno cominciando a pensare di lasciare Torino per non rinunciare alla più importante competizione continentale. Uno di questi è Dusan Vlahovic, in realtà già da tempo inserito nell’elenco dei possibili partenti.

Da mesi si parla dello scarso rendimento del serbo, acquistato nel gennaio 2022 dalla Fiorentina per 70 milioni di euro.

Il classe 2000 fu uno degli ultimi maxi acquisti conclusi dall’ex dirigenza guidata dai vari Nedved e Arrivabene, ma in campo ha dimostrato una piccolissima percentuale del suo potenziale.

Le colpe sono sue e di un sistema di gioco, quello di Allegri, che di sicuro non lo favorisce.

Vlahovic-Bayern, arrivano novità sorprendenti

Non è un mistero che il Bayern Monaco sia una delle società interessate al centravanti serbo in quanto, i bavaresi, hanno la necessità di puntellare un reparto ancora orfano dell’erede di Robert Lewandowski.

Il solo Choupo-Moting evidentemente non basta: Thomas Tuchel, in questo momento secondo in classifica alle spalle del Borussia Dortmund a una sola giornata dal termine della Bundesliga, ha bisogno di un attaccante verace, di un numero 9.

Ebbene, Vlahovic piace molto al Bayern perché è un finalizzatore che se messo in condizioni supera tranquillamente la doppia cifra.

Le indiscrezioni legate a una potenziale offerta del Bayern per Vlahovic, tuttavia, al momento rimangono tali.

La conferma arriva da Christian Falk, giornalista e responsabile sportivo della Bild, il quale tramite un tweet ha annunciato che la dirigenza bavarese non ha in agenda nessuna offerta alla Juventus.

Ciò significa che almeno per il momento la società bianconera si tiene stretta il proprio numero 9. Poi si vedrà.

Il mercato non è ancora cominciato e ci sarà tutto il tempo necessario per ragionare sul futuro dell’ex Viola. L’unica cosa certa è che finora il serbo non è stato utile nelle partite decisive e questo pesa non poco sul suo rendimento di questa stagione sofferta.

Il suo futuro, se non in Baviera, potrebbe essere in Premier League. Chelsea, Manchester United e Tottenham le potenziali acquirenti.